صحيفة إسرائيلية: نتنياهو يتوقع عودة السلطة الفلسطينية للمفاوضات

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رام الله - دنيا الوطن

توقع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عودة السلطة الفلسطينية، الى المفاوضات مع إسرائيل، بعد انتهاء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.



وبحسب صحيفة (يسرائيل هيوم) الإسرائيلية، قال نتنياهو" "إن السلطة الفلسطينية ستعود للمفاوضات مع إسرائيل قريبا، فور انتهاء الانتخابات الأمريكية"، على حد زعمه.



وبحسب الصحيفة، أضاف نتنياهو، في جلسات مغلقة: "إن اتفاقيات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين، لم تترك للفلسطينيين أي خيار سوى العودة إلى طاولة المفاوضات"، بحسب ادعائه.



ووفقا للصحيفة، أشار نتنياهو، الى أنه في حال عودة السلطة للمفاوضات، سيتم التفاوض معها على أساس خطة ترامب، صفقة القرن.