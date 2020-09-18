شؤون فلسطينية

قوات الاحتلال تمنع أهالي قرية حارس من الوصول لأراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها

قوات الاحتلال تمنع أهالي قرية حارس من الوصول لأراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها
مواطنون في قرية &#34;حارس&#34;
رام الله - دنيا الوطن
منعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أهالي قرية حارس غرب سلفيت من الوصول إلى أراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها لصالح الاستيطان.

وأفادت مصادر محلية بأن أهالي القرية أدوا صلاة الجمعة على مدخلها بعد أن أغلقه جنود الاحتلال ببوابة حديدية، ورشوا غاز الفلفل على وجوه المواطنين الذين حاولوا فتح البوابة.

وتقام هذه الفعالية للأسبوع السابع عشر على التوالي، بدعوة من فصائل منظمة التحرير ومؤسسات محافظة سلفيت وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بمشاركة أصحاب الأراضي ومواطنين من المحافظة ونشطاء ومتضامنين

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