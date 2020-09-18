بريطانيا: تضاعف عدد مصابي (كورونا) الذين يدخلون المستشفى كل ثمانية أيام

قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الجمعة)، إن عدوى فيروس (كورونا) تتسارع في جميع أنحاء البلاد.



وأضاف: أن حالات دخول المستشفيات كل ثمانية أيام، تتضاعف، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيتم فرض إجراءات عزل عام جديدة الشهر المقبل.



ولدى سؤاله مرات عدة من تلفزيون (سكاي نيوز) حول احتمال فرض الإغلاق العام للمرة الثانية الشهر المقبل، قال هانكوك، إن الإغلاق هو "الملاذ الأخير، لكن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمواجهة الفيروس"، وفق ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).



وسجلت بريطانيا خامس أعلى عدد وفيات بـ (كوفيد-19) في العالم بعد الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، والمكسيك، وفقاً لبيانات تجمعها جامعة جونز هوبكنز للطب.





رام الله - دنيا الوطن