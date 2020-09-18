دولي

بريطانيا: تضاعف عدد مصابي (كورونا) الذين يدخلون المستشفى كل ثمانية أيام

بريطانيا: تضاعف عدد مصابي (كورونا) الذين يدخلون المستشفى كل ثمانية أيام
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، اليوم (الجمعة)، إن عدوى فيروس (كورونا) تتسارع في جميع أنحاء البلاد.

وأضاف: أن حالات دخول المستشفيات كل ثمانية أيام، تتضاعف، لكنه رفض الإفصاح عما إذا كان سيتم فرض إجراءات عزل عام جديدة الشهر المقبل.

ولدى سؤاله مرات عدة من تلفزيون (سكاي نيوز) حول احتمال فرض الإغلاق العام للمرة الثانية الشهر المقبل، قال هانكوك، إن الإغلاق هو "الملاذ الأخير، لكن الحكومة ستفعل كل ما يلزم لمواجهة الفيروس"، وفق ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).

وسجلت بريطانيا خامس أعلى عدد وفيات بـ (كوفيد-19) في العالم بعد الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، والمكسيك، وفقاً لبيانات تجمعها جامعة جونز هوبكنز للطب.

أخبار ذات صلة

الاغلاق الصحي الشامل يعم جميع انحاء إسرائيل

الاغلاق الصحي الشامل يعم جميع انحاء إسرائيل

أردوغان: إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن

أردوغان: إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن

روسيا: تسجيل 5905 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: تسجيل 5905 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البيت الأبيض: خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل

البيت الأبيض: خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل

إسرائيل تواصل تسجيل الأرقام القياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل تواصل تسجيل الأرقام القياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

نتنياهو: سنرى الثمار الأولية للاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين سريعاً جداً وستكون هناك دول أخرى

نتنياهو: سنرى الثمار الأولية للاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين سريعاً جداً وستكون هناك دول أخرى

اليوم.. فرض إغلاق شامل في إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

اليوم.. فرض إغلاق شامل في إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

إسرائيل: الشرطة تستكمل استعداداتها لفرض الإغلاق غداً

إسرائيل: الشرطة تستكمل استعداداتها لفرض الإغلاق غداً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

الخضري: تحديات المرحلة لا يمكن مواجهتها بغير الوحدة وإنهاء الانقسام والتأخير غير مبرر

الخضري: تحديات المرحلة لا يمكن مواجهتها بغير الوحدة وإنهاء الانقسام والتأخير غير مبرر

مركز الأبحاث بمنظمة التحرير يصدر العدد 280 من &#34;شؤون فلسطينية&#34;

مركز الأبحاث بمنظمة التحرير يصدر العدد 280 من "شؤون فلسطينية"

قوات الاحتلال تمنع أهالي قرية حارس من الوصول لأراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها

قوات الاحتلال تمنع أهالي قرية حارس من الوصول لأراضيهم المهددة بالاستيلاء عليها

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين لدى خروجهم من باب الأسباط

قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين لدى خروجهم من باب الأسباط

&#34;الديمقراطية&#34;: دماء شهداء صبرا وشاتيلا وكل الشهداء تكشف زيف ادعاءات تيار التطبيع بالمنطقة

"الديمقراطية": دماء شهداء صبرا وشاتيلا وكل الشهداء تكشف زيف ادعاءات تيار التطبيع بالمنطقة

سلفيت: فض ثلاث حفلات زفاف في المحافظة

سلفيت: فض ثلاث حفلات زفاف في المحافظة

الشرطة توقف سبعة من أصحاب المطاعم مخالفين لقانون الطوارئ برام الله

الشرطة توقف سبعة من أصحاب المطاعم مخالفين لقانون الطوارئ برام الله

محافظة جنين تعلن عودة الدوام بشكل اعتيادي يوم الأحد المقبل

محافظة جنين تعلن عودة الدوام بشكل اعتيادي يوم الأحد المقبل

منوعات

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ&#34;ياسمين عبدالعزيز&#34;

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ"ياسمين عبدالعزيز"

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن &#34;مخارج الحروف&#34;

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن "مخارج الحروف"

براءة أحمد عز نهائيا في قضية الاعتداء على شقيقة زينة

براءة أحمد عز نهائيا في قضية الاعتداء على شقيقة زينة

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

هاشتاج &#34;أصالة اخرسي&#34; يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

هاشتاج "أصالة اخرسي" يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

شاهد: &#34;نيو لوك&#34; منة شلبي الجديد

شاهد: "نيو لوك" منة شلبي الجديد

عربي

قطر: 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر: 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قبالة سواحل الجزائر.. غرق أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة آخرين إثر انقلاب مركبهم

قبالة سواحل الجزائر.. غرق أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة آخرين إثر انقلاب مركبهم

اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة

اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد