قوات الاحتلال تعتقل أربعة مواطنين لدى خروجهم من باب الأسباط

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أربعة مواطنين لدى خروجهم من باب الأسباط، أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك، عقب انتهاء صلاة الجمعة اليوم.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: رامي الفاخوري، وإبراهيم النتشة، وجهاد قوس، وأحمد أبو غزالة، أثناء خروجهم من "الأقصى"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).