فلسطين: ثماني وفيات و692 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

سجلت فلسطين اليوم الجمعة، ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 692 إصابة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.



وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.



وأضافت في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنتين من محافظة نابلس (76 و77 عاما) ومواطنة من محافظة الخليل (57 عاما)، ومواطن من محافظة بيت لحم (40 عاما)، ومواطن من محافظة قلقيلية (32 عاما)، مواطن من خانيونس (70 عاما)، وحالتي وفاة في الطور وراس العامود بمدينة القدس.



وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (131)، محافظة نابلس (15)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (97)، جنين (34)، أريحا والأغوار (29)، طوباس (7)، سلفيت (14)، طولكرم (49)، قطاع غزة (47)، ضواحي القدس (58)، مدينة القدس (134).



وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (185)، محافظة طولكرم (18)، محافظة طوباس (12)، محافظة سلفيت (10)، مدينة القدس (127)، قطاع غزة (48)



ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7ذ مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.









رام الله - دنيا الوطن