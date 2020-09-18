شؤون فلسطينية

فلسطين: ثماني وفيات و692 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة

فلسطين: ثماني وفيات و692 إصابة بفيروس (كورونا) خلال الـ24 ساعة الأخيرة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت فلسطين اليوم الجمعة، ثماني حالات وفاة جديدة بفيروس (كورونا)، بالإضافة إلى 692 إصابة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأعلنت وزيرة الصحة د. مي الكيلة، اليوم الجمعة، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 70.3%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 29.1%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

وأضافت في بيان صحفي، اليوم الجمعة، أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنتين من محافظة نابلس (76 و77 عاما) ومواطنة من محافظة الخليل (57 عاما)، ومواطن من محافظة بيت لحم (40 عاما)، ومواطن من محافظة قلقيلية (32 عاما)، مواطن من خانيونس (70 عاما)، وحالتي وفاة في الطور وراس العامود بمدينة القدس.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (131)، محافظة نابلس (15)، محافظة بيت لحم (59)، محافظة قلقيلية (18)، محافظة رام الله والبيرة (97)، جنين (34)، أريحا والأغوار (29)، طوباس (7)، سلفيت (14)، طولكرم (49)، قطاع غزة (47)، ضواحي القدس (58)، مدينة القدس (134).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (185)، محافظة طولكرم (18)، محافظة طوباس (12)، محافظة سلفيت (10)، مدينة القدس (127)، قطاع غزة (48)

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 40 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 7ذ مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.



أخبار ذات صلة

&#34;الديمقراطية&#34;: دماء شهداء صبرا وشاتيلا وكل الشهداء تكشف زيف ادعاءات تيار التطبيع بالمنطقة

"الديمقراطية": دماء شهداء صبرا وشاتيلا وكل الشهداء تكشف زيف ادعاءات تيار التطبيع بالمنطقة

سلفيت: فض ثلاث حفلات زفاف في المحافظة

سلفيت: فض ثلاث حفلات زفاف في المحافظة

الشرطة توقف سبعة من أصحاب المطاعم مخالفين لقانون الطوارئ برام الله

الشرطة توقف سبعة من أصحاب المطاعم مخالفين لقانون الطوارئ برام الله

مباحث (كورونا) بغزة: أوقفنا 116 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجول بمحافظات القطاع

مباحث (كورونا) بغزة: أوقفنا 116 مواطناً خالفوا قرارات حظر التجول بمحافظات القطاع

محافظة جنين تعلن عودة الدوام بشكل اعتيادي يوم الأحد المقبل

محافظة جنين تعلن عودة الدوام بشكل اعتيادي يوم الأحد المقبل

استشهاد طبيب أسنان بإلقاء قنبلة صوت بالقرب منه من قبل الاحتلال بجنين

استشهاد طبيب أسنان بإلقاء قنبلة صوت بالقرب منه من قبل الاحتلال بجنين

عريقات: لو قبِلْت بما قبلَت به الإمارات والبحرين لوقعت اتفاقاً بأقل من 30 ساعة

عريقات: لو قبِلْت بما قبلَت به الإمارات والبحرين لوقعت اتفاقاً بأقل من 30 ساعة

طولكرم: عشرات المواطنين يؤدون &#34;الجمعة&#34; بأراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب المدينة

طولكرم: عشرات المواطنين يؤدون "الجمعة" بأراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب المدينة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: دماء شهداء صبرا وشاتيلا وكل الشهداء تكشف زيف ادعاءات تيار التطبيع بالمنطقة

"الديمقراطية": دماء شهداء صبرا وشاتيلا وكل الشهداء تكشف زيف ادعاءات تيار التطبيع بالمنطقة

سلفيت: فض ثلاث حفلات زفاف في المحافظة

سلفيت: فض ثلاث حفلات زفاف في المحافظة

الشرطة توقف سبعة من أصحاب المطاعم مخالفين لقانون الطوارئ برام الله

الشرطة توقف سبعة من أصحاب المطاعم مخالفين لقانون الطوارئ برام الله

محافظة جنين تعلن عودة الدوام بشكل اعتيادي يوم الأحد المقبل

محافظة جنين تعلن عودة الدوام بشكل اعتيادي يوم الأحد المقبل

طولكرم: عشرات المواطنين يؤدون &#34;الجمعة&#34; بأراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب المدينة

طولكرم: عشرات المواطنين يؤدون "الجمعة" بأراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب المدينة

&#34;العمل الدولية&#34; والحكومة الإيطالية توقعان اتفاقية ثنائية لدعم قطاع العمل التعاوني الفلسطيني

"العمل الدولية" والحكومة الإيطالية توقعان اتفاقية ثنائية لدعم قطاع العمل التعاوني الفلسطيني

نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة الأشجار في بلدة عصيرة القبلية

نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة الأشجار في بلدة عصيرة القبلية

&#34;الصحة&#34; بغزة تصدر تصريحاً بشأن الوضع الصحي للصحفية صافيناز اللوح

"الصحة" بغزة تصدر تصريحاً بشأن الوضع الصحي للصحفية صافيناز اللوح

منوعات

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ&#34;ياسمين عبدالعزيز&#34;

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ"ياسمين عبدالعزيز"

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن &#34;مخارج الحروف&#34;

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن "مخارج الحروف"

براءة أحمد عز نهائيا في قضية الاعتداء على شقيقة زينة

براءة أحمد عز نهائيا في قضية الاعتداء على شقيقة زينة

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

هاشتاج &#34;أصالة اخرسي&#34; يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

هاشتاج "أصالة اخرسي" يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

شاهد: &#34;نيو لوك&#34; منة شلبي الجديد

شاهد: "نيو لوك" منة شلبي الجديد

عربي

قطر: 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر: 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قبالة سواحل الجزائر.. غرق أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة آخرين إثر انقلاب مركبهم

قبالة سواحل الجزائر.. غرق أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة آخرين إثر انقلاب مركبهم

اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة

اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد