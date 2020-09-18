سلفيت: فض ثلاث حفلات زفاف في المحافظة



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أنه وبعد ورود معلومات لعمليات شرطة المحافظة حول إقامة ثلاث حفلات زفاف في عدد من البلدات بمحافظة سلفيت، على الفور تحركت قوة من الشرطة إلى مكان إقامة الحفلات وعملت على فضها وتفريق جميع المواطنين القادمين إلى تلك الحفلات والتجمعات.





وأضافت، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق أصحاب تلك الحفلات والتجمعات لمخالفتهم التعليمات وإحالتهم إلى جهة الاختصاص لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم أصولا .





رام الله - دنيا الوطنفضّت الشرطة ثلاثة تجمعات لحفلات زفاف، وذلك لمخالفة أصحابها التعليمات الصادرة من الحكومة الفلسطينية بمنع التجمّعات وإقامة الأعراس للحد من فيروس (كورونا)، وذلك في محافظة سلفيت.