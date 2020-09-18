شؤون فلسطينية

الشرطة توقف سبعة من أصحاب المطاعم مخالفين لقانون الطوارئ برام الله

الشرطة توقف سبعة من أصحاب المطاعم مخالفين لقانون الطوارئ برام الله
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أوقفت الشرطة اليوم الجمعة، سبعة أشخاص من أصحاب المطاعم والصالات لمخالفتهم قانون الطورائ، ودون الالتزام بالإجراءات الوقائية في مدينة رام الله والبيرة.
 
وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، أنه بناءً على تعليمات وتوجيهات رئيس الوزراء، وزير الداخلية، الدكتور محمد اشتية، واللواء حازم عطا الله، مدير عام الشرطة بضرورة تشديد الإجراءات بحق المخالفين للإجراءات الوقائية والاحترازية والصحية لمنع انتشار وباء فيروس (كورونا)، قامت شرطة السياحة والآثار بجولات ميدانية تفتيشية على المطاعم لمتابعة مدى التزامهم بالإجراءات الوقائية.
 
وخلال الجولة، تم إحضار وتوقيف سبعة أشخاص من أصحاب المطاعم المخالفين لقانون الطوارئ، وإقامتهم حفلات داخل المطاعم دون الالتزام بالاجراءات الوقائية والسلامة العامة 
و تحرير ثماني مخالفات لمطاعم أخرى لعدم الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية.

وأكدت أنه سيتم إحالة الأشخاص السبعة إلى النيابة العامة لاتخاذ  الإجراءات القانونية بحقهم، وناشدت الشرطة المواطنين وأصحاب المطاعم بضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية والصحية الصادرة من الجهات المختصة لمنع انتشار وباء فيروس (كورونا).

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