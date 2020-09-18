استشهاد طبيب أسنان بإلقاء قنبلة صوت بالقرب منه من قبل الاحتلال بجنين

استشهد ظهر اليوم الجمعة، طبيب أسنان، خلال عبوره من أحد فتحات الجدار، القريبة من حاجز برطعة العسكري.



وأفاد (تلفزيون فلسطين) ظهر اليوم الجمعة، باستشهاد الدكتور نضال جبارين، والذي يعمل طبيب أسنان، إثر بإلقاء قنبلة صوت بالقرب منه من قبل قوات الاحتلال مما أدى إلى توقف القلب وتم نقله إلى مستشفى الحكومي، ووصل المشفى شهيداً.





يتبع..







رام الله - دنيا الوطن