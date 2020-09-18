استشهاد طبيب أسنان بإلقاء قنبلة صوت بالقرب منه من قبل الاحتلال بجنين

استشهاد طبيب أسنان بإلقاء قنبلة صوت بالقرب منه من قبل الاحتلال بجنين
رام الله - دنيا الوطن
استشهد ظهر اليوم الجمعة، طبيب أسنان، خلال عبوره من أحد فتحات الجدار، القريبة من حاجز برطعة العسكري.
وأفاد (تلفزيون فلسطين) ظهر اليوم الجمعة، باستشهاد الدكتور نضال جبارين، والذي يعمل طبيب أسنان، إثر بإلقاء قنبلة صوت بالقرب منه من قبل قوات الاحتلال مما أدى إلى توقف القلب وتم نقله إلى مستشفى الحكومي، ووصل المشفى شهيداً.
يتبع..
وأفاد (تلفزيون فلسطين) ظهر اليوم الجمعة، باستشهاد الدكتور نضال جبارين، والذي يعمل طبيب أسنان، إثر بإلقاء قنبلة صوت بالقرب منه من قبل قوات الاحتلال مما أدى إلى توقف القلب وتم نقله إلى مستشفى الحكومي، ووصل المشفى شهيداً.
يتبع..
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