أردوغان: إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن

الرئيس التركي رجب طيب آردوغان

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رام الله - دنيا الوطن

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: اليوم الجمعة: إن إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن.



وأضاف في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء (الأناضول): أنه ليس هناك ما يمنع، إجراء محادثات استخبارية مع مصر، و"لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا".



في السياق، قال أردوغان: إنه ليس لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، "لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟".



وتابع: أن سحب سفينة التنقيب "الريس عروج" إلى الميناء خطوة لها مغزاها، مشيرا إلى سفينة التنقيب "الريس عروج" ستعود لعملها (شرقي المتوسط) بعد انتهاء أعمال الصيانة.