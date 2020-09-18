دولي

أردوغان: إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن

أردوغان: إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن
الرئيس التركي رجب طيب آردوغان
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان: اليوم الجمعة: إن إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن.

وأضاف في تصريحات له نقلتها وكالة أنباء (الأناضول): أنه ليس هناك ما يمنع، إجراء محادثات استخبارية مع مصر، و"لكن اتفاقها مع اليونان أحزننا".

في السياق، قال أردوغان: إنه ليس لدينا مشكلة في لقاء رئيس الوزراء اليوناني، "لكن السؤال الجوهري، ماذا سنبحث وفي أي إطار سنلتقي؟".

وتابع: أن سحب سفينة التنقيب "الريس عروج" إلى الميناء خطوة لها مغزاها، مشيرا إلى سفينة التنقيب "الريس عروج" ستعود لعملها (شرقي المتوسط) بعد انتهاء أعمال الصيانة.

أخبار ذات صلة

روسيا: تسجيل 5905 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

روسيا: تسجيل 5905 إصابات بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

البيت الأبيض: خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل

البيت الأبيض: خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل

إسرائيل تواصل تسجيل الأرقام القياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل تواصل تسجيل الأرقام القياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

نتنياهو: سنرى الثمار الأولية للاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين سريعاً جداً وستكون هناك دول أخرى

نتنياهو: سنرى الثمار الأولية للاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين سريعاً جداً وستكون هناك دول أخرى

اليوم.. فرض إغلاق شامل في إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

اليوم.. فرض إغلاق شامل في إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

إسرائيل: الشرطة تستكمل استعداداتها لفرض الإغلاق غداً

إسرائيل: الشرطة تستكمل استعداداتها لفرض الإغلاق غداً

إسرائيل: نعيش حالة تشبه الحرب بسبب (كورونا)

إسرائيل: نعيش حالة تشبه الحرب بسبب (كورونا)

خبير روسي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اكتشاف الحياة بكوكب الزهرة

خبير روسي يكشف تفاصيل جديدة بشأن اكتشاف الحياة بكوكب الزهرة

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34;: دماء شهداء صبرا وشاتيلا وكل الشهداء تكشف زيف ادعاءات تيار التطبيع بالمنطقة

"الديمقراطية": دماء شهداء صبرا وشاتيلا وكل الشهداء تكشف زيف ادعاءات تيار التطبيع بالمنطقة

سلفيت: فض ثلاث حفلات زفاف في المحافظة

سلفيت: فض ثلاث حفلات زفاف في المحافظة

الشرطة توقف سبعة من أصحاب المطاعم مخالفين لقانون الطوارئ برام الله

الشرطة توقف سبعة من أصحاب المطاعم مخالفين لقانون الطوارئ برام الله

محافظة جنين تعلن عودة الدوام بشكل اعتيادي يوم الأحد المقبل

محافظة جنين تعلن عودة الدوام بشكل اعتيادي يوم الأحد المقبل

طولكرم: عشرات المواطنين يؤدون &#34;الجمعة&#34; بأراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب المدينة

طولكرم: عشرات المواطنين يؤدون "الجمعة" بأراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب المدينة

&#34;العمل الدولية&#34; والحكومة الإيطالية توقعان اتفاقية ثنائية لدعم قطاع العمل التعاوني الفلسطيني

"العمل الدولية" والحكومة الإيطالية توقعان اتفاقية ثنائية لدعم قطاع العمل التعاوني الفلسطيني

نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة الأشجار في بلدة عصيرة القبلية

نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة الأشجار في بلدة عصيرة القبلية

&#34;الصحة&#34; بغزة تصدر تصريحاً بشأن الوضع الصحي للصحفية صافيناز اللوح

"الصحة" بغزة تصدر تصريحاً بشأن الوضع الصحي للصحفية صافيناز اللوح

منوعات

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ&#34;ياسمين عبدالعزيز&#34;

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ"ياسمين عبدالعزيز"

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن &#34;مخارج الحروف&#34;

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن "مخارج الحروف"

براءة أحمد عز نهائيا في قضية الاعتداء على شقيقة زينة

براءة أحمد عز نهائيا في قضية الاعتداء على شقيقة زينة

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

هاشتاج &#34;أصالة اخرسي&#34; يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

هاشتاج "أصالة اخرسي" يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

شاهد: &#34;نيو لوك&#34; منة شلبي الجديد

شاهد: "نيو لوك" منة شلبي الجديد

عربي

قطر: 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر: 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قبالة سواحل الجزائر.. غرق أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة آخرين إثر انقلاب مركبهم

قبالة سواحل الجزائر.. غرق أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة آخرين إثر انقلاب مركبهم

اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة

اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد