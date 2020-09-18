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قطر: 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر: 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت قطر اليوم الجمعة، 224 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس (كورونا) المستجد، خلال 24 ساعة الماضية.

ومن بين الحالات الجديدة، 214 حالة إصابة محلية، وعشر حالات من المسافرين العائدين من الخارج، فيما تعافي 209 شخصا من الفيروس، وفق ما نقلت وزارة الصحة العامة في البلاد.

وبذلك ليصل بذلك العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 119822، فيما تم تسجيل حالة وفاة جديدة (50 عاما)، وكانت قد تلقت الرعاية الطبية اللازمة.

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