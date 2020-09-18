"العمل الدولية" والحكومة الإيطالية توقعان اتفاقية ثنائية لدعم قطاع العمل التعاوني الفلسطيني













رام الله - دنيا الوطنأطلقت منظمة العمل الدولية برنامجاً مستحدثا من أجل تطوير قطاع العمل التعاوني بما يشمل دعم التعاونيات والمشاريع الاجتماعية الفلسطينية بهدف تحقيق التنمية المستدامة في الأرض الفلسطينية المحتلة.وبرنامج دعم التعاونيات هو أحد مكونات برنامج "Be the Impact" والذي تقوم بتمويله الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي لفترة مدتها ٣ سنوات وبهدف تقوية القطاع التعاوني الفلسطيني وكذلك ترسيخ المبادئ الأساسية لريادة الأعمال الاجتماعية.جرى إطلاق البرنامج خلال حفل عقد في القدس بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2020 حضره ممثلا عن الحكومة الايطالية القنصل العام الإيطالي جوزيبّي فيديلي وعن منظمة العمل الدولية ممثلها في القدس منير قليبو.ويسعى البرنامج إلى تعزيز فرص عمل وسبل عيش الفلسطينيين، نساء ورجالاً، عبر خلق بيئة مؤسسية وتنظيمية داعمة ومحفزة لتاسيس تعاونيات مستقلة ومكتفية ذاتياً.وسيقدم البرنامج الدعم الفني لهيئة العمل التعاوني وفروعها بما يشمل دعم معهد تطوير التعاونيات، وصندوق تطوير التعاونيات وذلك من اجل تسهيل تنفيذ الوظائف التنظيمية والداعمة لخلق بيئة ملائمة لماسسة التعاونيات وتحقيق نموها وازدهارها مع الحفاظ على استقلاليتها.وتعتبر هيئة العمل التعاوني، التي تأسست بموجب المادة 4 من قانون التعاونيات لعام 2017، الجهة المنظمة والداعمة للتعاونيات الفلسطينية في الأرض الفلسطينية المحتلة.سيقدم البرنامج أيضاً الدعم الفني للاتحاد التعاوني العام حديث التاسيس بما يشمل اتحاداته القطاعية الخمس وبالاخص في مجالات التخطيط والتدريب والمسائل القانونية، كما وسيدعم البرنامج تبادل الخبرات والمعارف مع الشركاء الدوليين.أهداف التطوير متوسط المدى في المشروع: توفير بيئة مؤسسية وقانونية وإدارية ملائمة للتعاونيات، إعداد أنظمة وأدوات لتقديم خدمات دعم التدريب للتعاونيات، تشجيع أشكال جديدة ومبتكرة للتعاونيات.البرنامج متوافق تماماً مع استراتيجية قطاع العمل التعاوني للاعوام 2017-2022 الصادرة عن وزارة العمل وتماشيا مع الاستراتيجية المنبثقة عن الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل وأجندة السياسات الوطنية للحكومة الفلسطينية.