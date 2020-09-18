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شؤون فلسطينية

فتح تصدر تنويها "مهماً" بشأن تناقل صورة خاطئة لخريطة الوطن العربي بأحد مواقعها

فتح تصدر تنويها "مهماً" بشأن تناقل صورة خاطئة لخريطة الوطن العربي بأحد مواقعها
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أصدرت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الجمعة، تنويها "مهماً" بشأن تناقل صورة لخريطة الوطن العربي، منشورة على أحد مواقع الحركة الفرعية بصورة خاطئة.

وقالت في التنويه الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إنه تم تناقل صورة لخريطة الوطن العربي منشورة على أحد مواقع حركة فتح الفرعية بصورة خاطئة بسبب أخذها عن موقع البحث (غوغل) دون التحقق من تفاصيلها.

وأضافت المفوضية: أن خريطة فلسطين ظهرت دون ألوان علمها، وكذلك خريطة المملكة المغربية مجتزأة من امتداد وحدتها الترابية، مشيرة إلى أنه جرت الاتصالات لتصحيح الخطأ على أعلى المستويات، وتم بالفعل حذف الخريطة فوراً ووضع صورة جديدة لخارطة الوطن العربي. 

وقالت: ننوه أننا قمنا بمعالجة الخطأ فوراً انطلاقاً من إيمان حركة فتح بضرورة وحدة وسلامة كل الدول العربية، ودعمنا للوحدة الترابية للمملكة المغربية، وبأن موقف الحركة هو ذات موقف السلطة والذي جاء في الفقرة الثامنو من البيان المشترك الأخير في الموضوع بين حكومات البلدين والذي جاء فيها:

بالنسبة للصحراء المغربية، ومن منطلق موقف دولة فلسطين الذي يؤمن بمبدأ وضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة كل الدول العربية، أكد الجانب الفلسطيني موقفه الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ودعمه لمقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب لتسوية هذا النزاع الإقليمي، وذلك باعتباره حلا جديا وواقعيا وذي مصداقية، وعبّر عن رفضهالمطلق لكل المقارنات المغلوطة والمشبوهة بين القضية الفلسطينية، باعتبارها قضية العرب والمسلمين الأولى، وبين ذلك النزاع الإقليمي المفتعل.

وتابعت: كما ونرجو من  جميع أبناء الشعب المغربي الحبيب الحذر من خطورة الانجرار إلى أي حملات مغرضة تستهدف الإساءة لعلاقات الأخوة التي تربط الشعبين الفلسطيني والمغربي ونضالاتهم المشتركة، والنيل من صمود وثبات الفلسطينيين في هذا الظرف الدقيق والصعب.

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