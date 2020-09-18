نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة الأشجار في بلدة عصيرة القبلية

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قمعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، فعالية لزراعة أشجار الزيتون في الأراضي المهددة بالاستيلاء في بلدة عصيرة القبلية جنوب نابلس.



وأفاد مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية غسان دغلس، بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط، والقنابل الغازية المسيلة للدموع، ما أدى لإصابة عدد من المشاركين بالاختناق.



وأضاف: أن مستوطنين بحماية جيش الاحتلال اعتدوا على عدد من الصحافيين المتواجدين لتغطية الفعالية.