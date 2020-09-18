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"الصحة" بغزة تصدر تصريحاً بشأن الوضع الصحي للصحفية صافيناز اللوح

"الصحة" بغزة تصدر تصريحاً بشأن الوضع الصحي للصحفية صافيناز اللوح
الصحفية اللوح خلال توجهها إلى مستشفى المقاصد
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وزارة الصحة بغزة، اليوم الجمعة، أنها تتابع الحالة الصحية ومتطلبات استضافة الصحفية، صافيناز اللوح ومرافقتها، في فندق "البلوبيتش" بعد عودتها من رحلة علاجية.

وأضافت على لسان المتحدث باسمها، أشرف القدرة في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه سيتم تقييم وضعها الصحي من خلال أحد الأطباء الاستشاريين في هذه الأثناء، وتوجد متابعة لحالتها من خلال مدير عام مجمع الشفاء الطبي، رئيس طوارئ محافظة غزة، د.محمد ابو سلمية لعمل ما يلزم لحالتها.

وكانت الصحفية اللوح أصيبت بجراح خطيرة في حادث سير وقع قبل نحو شهرين، حيث لقيت والدتها مصرعها.

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