صور.. مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس













رام الله - دنيا الوطنقطع مستوطنون، اليوم الجمعة، عشرات أشجار الزيتون في قرية الساوية جنوب نابلس.وقال رئيس مجلس قروي الساوية مراد ابو راس، إن الأهالي اكتشفوا صباح اليوم تقطيع عشرات أشجار الزيتون، بفعل المستوطنين في المناطق القريبة من مستوطنة (رحاليم)، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف أنه منذ العام 2016 وهذه المناطق تشهد اعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، وتقطيع لأشجار الزيتون والتي يصل عمر بعضها إلى مئات السنين.