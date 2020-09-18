سفارة فلسطين بالقاهرة تصدر تنويهاً بشأن المواطنين العالقين بالخارج والراغبين بالعودة للقطاع



وأكدت السفارة أنه في حال ورود أية تطورات في ذات الصدد، سيتم الإعلان عنها وفق الآلية المعتادة عبر الصفحة الرسمية لسفارة دولة فلسطين لدى جمهورية مصر العربية.



وكان من المرجح أن يفتح معبر رفح البري، أواخر هذا الأسبوع، وفق ما قال وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة اللواء توفيق أبو نعيم، لكن لم يحدث أية تطورات في هذا الشأن.



وكانت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية بغزة، أعلنت قبل ثلاثة ايام، عن استئناف التسجيل لسفر الحالات الإنسانية في اتجاه المغادرة عبر معبر رفح البري إلكترونياً؛ وذلك حرصاً على سلامة المواطنين وتلبية حاجاتهم، في ظل استمرار إغلاق مكتب التسجيل بسبب جائحة كورونا.



ونوهت الهيئة إلى أنها وبالتعاون مع الإدارة العامة للحاسوب بوزارة الداخلية، طوّرت نظاماً إلكترونياً شاملاً للتسجيل للسفر، يتضمن كافة الخدمات: (تسجيل، إلغاء تسجيل، تأجيل سفر، إضافة مرافقين، طلبات استعجال.. وغيره)



رام الله - دنيا الوطنأصدرت سفارة فلسطين بالقاهرة، اليوم الجمعة، تنويهاً "مهماً" بشأن المواطنين العالقين بالخارج والراغبين بالعودة للقطاع.وقالت السفارة في التنويه: إنه عطفًا على الاستفسارات التي وصلت إلى سفير دولة فلسطين بمصر، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، دياب اللوح والمتعلقة بأسئلة الأخوة المواطنين من أبناء قطاع غزة العالقين في عدد من الدول حول توقيت عودتهم إلى قطاع غزة، تنوّه السفارة إلى أنها تتواصل عن كثب مع السلطات المسؤولة، لتأمين عودتهم سالمين إلى ديارهم، آخذة في الاعتبار الظروف الاستثنائية التي يمرون بها لابتعادهم عن الوطن لفترات طويلة.