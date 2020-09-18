عاجل

  • أردوغان:إجراء محادثات استخباراتية مع مصر أمر مختلف وممكن وليس ما يمنع ذلك واتفاقها مع اليونان أحزننا

عربي

قبالة سواحل الجزائر.. غرق أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة آخرين إثر انقلاب مركبهم

قبالة سواحل الجزائر.. غرق أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة آخرين إثر انقلاب مركبهم
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت السلطات الجزائرية أن قاربا على متنه 15 مهاجرا، جميعهم جزائريون، انقلب الخميس قبالة ولاية مستغانم، وأسفرالحادث عن غرق أربعة وإنقاذ خمسة آخرين.

وقالت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية: إنّ أفراد وحدات خفر السواحل الجزائرية أنقذوا خمسة أشخاص بعد أن انقلب بهم القارب الذي كانوا على متنه بهدف الهجرة غير الشرعية بعرض البحر، على بعد ثلاثة أميال بحرية من بلدة ساحلية تبعد 90 كلم شرقي مستغانم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وأضافت أنّ "ذات الوحدات تمكّنت من انتشال أربع جثث كان أصحابها على متن نفس القارب التقليدي الصنع، ولا تزال عمليات البحث متواصلة بعرض البحر عن ستة أشخاص آخرين" كانوا على متن القارب وفق إفادات الناجين.

وقالت الوكالة إنّ الناجين الخمسة من حادث الغرق، والمهاجرين الـ16 الذين اعترض خفر السواحل قاربهم، اعتقلوا جميعا وسيحاكمون "بتهمة محاولة مغادرة الإقليم الوطني عبر البحر بطريقة غير شرعية".

وفي وقت سابق من الخميس تمكن خفر السواحل، بحسب الوكالة، من "اعتراض قارب تقليدي الصنع كان على متنه 16 شخصا مرشحا للهجرة غير الشرعية، على بعد 10 أميال بحرية" من بلدة ساحلية تبعد 15 كلم غربي مستغانم.

ويعاقب القانون الجزائري منذ 2009 كل من يحاول السفر بحرا بطريقة غير شرعية بالسجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، في حين تصل عقوبة المهرّبين إلى السجن لمدة 20 عاما.

ولكن على الرغم من هذا القانون فإن جزائريين كثرا يخاطرون بأرواحهم أملا بالوصول إلى أوروبا عبر المتوسط.

أخبار ذات صلة

قطر: 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قطر: 224 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة

اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

مسؤول أمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل

مسؤول أمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل

السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية.. دولة خليجية جديدة ستُطبع مع إسرائيل

السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية.. دولة خليجية جديدة ستُطبع مع إسرائيل

الرزاز: الأردن يسعى دائماً لوحدة الصف العربي

الرزاز: الأردن يسعى دائماً لوحدة الصف العربي

الحكومة السودانية تقطع الإنترنت عن البلاد بسبب &#34;غش الامتحانات&#34;

الحكومة السودانية تقطع الإنترنت عن البلاد بسبب "غش الامتحانات"

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

طولكرم: عشرات المواطنين يؤدون &#34;الجمعة&#34; بأراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب المدينة

طولكرم: عشرات المواطنين يؤدون "الجمعة" بأراضيهم المهددة بالاستيلاء جنوب المدينة

&#34;العمل الدولية&#34; والحكومة الإيطالية توقعان اتفاقية ثنائية لدعم قطاع العمل التعاوني الفلسطيني

"العمل الدولية" والحكومة الإيطالية توقعان اتفاقية ثنائية لدعم قطاع العمل التعاوني الفلسطيني

نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة الأشجار في بلدة عصيرة القبلية

نابلس: قوات الاحتلال تقمع فعالية لزراعة الأشجار في بلدة عصيرة القبلية

&#34;الصحة&#34; بغزة تصدر تصريحاً بشأن الوضع الصحي للصحفية صافيناز اللوح

"الصحة" بغزة تصدر تصريحاً بشأن الوضع الصحي للصحفية صافيناز اللوح

صور.. مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

صور.. مستوطنون يقطعون عشرات أشجار الزيتون جنوب نابلس

بكيرات يدعو لإعمار المسجد الأقصى بالمصلين

بكيرات يدعو لإعمار المسجد الأقصى بالمصلين

(فدا): الفتاتان والشاب الذين قتلوا بوادي النار ضحية التقاعس بإصدار قانون حماية الأسرة

(فدا): الفتاتان والشاب الذين قتلوا بوادي النار ضحية التقاعس بإصدار قانون حماية الأسرة

بلدية الاحتلال توقع اتفاقاً لإقامة مشروع استيطاني ضخم وسط القدس

بلدية الاحتلال توقع اتفاقاً لإقامة مشروع استيطاني ضخم وسط القدس

منوعات

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

الفلسطيني محمد حديد يثير الجدل حول ولادة جيجي

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

شاهد: فيفي عبده بإطلالة مثيرة بفستان اصفر

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

بعد حبسهما.. النيابة العامة تأمر بتسليم إبنة أحمد حسن وزينب إلى جدتها

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ&#34;ياسمين عبدالعزيز&#34;

شاهد: لأول مرة.. أحمد العوضي يروي تفاصيل علاقته بـ"ياسمين عبدالعزيز"

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن &#34;مخارج الحروف&#34;

أحلام تستفز جمهور أصالة بترويجها لالبومها وحديثها عن "مخارج الحروف"

براءة أحمد عز نهائيا في قضية الاعتداء على شقيقة زينة

براءة أحمد عز نهائيا في قضية الاعتداء على شقيقة زينة

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

هاشتاج &#34;أصالة اخرسي&#34; يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

هاشتاج "أصالة اخرسي" يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

شاهد: &#34;نيو لوك&#34; منة شلبي الجديد

شاهد: "نيو لوك" منة شلبي الجديد

عربي

قبالة سواحل الجزائر.. غرق أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة آخرين إثر انقلاب مركبهم

قبالة سواحل الجزائر.. غرق أربعة مهاجرين وإنقاذ خمسة آخرين إثر انقلاب مركبهم

اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة

اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

مسؤول أمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل

مسؤول أمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل