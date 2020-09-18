بكيرات يدعو لإعمار المسجد الأقصى بالمصلين

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رام الله - دنيا الوطن

أكد الشيخ ناجح بكيرات، نائب مدير عام أوقاف القدس، أن أبواب المسجد الأقصى يجب أن تبقى مفتوحة دائمًا أمام المصلين لمنع محاولات الاحتلال تغيير الواقع في المسجد.



وحث على أهمية الحفاظ على المسجد الأقصى من خلال مشاريع اعماره حتى يحافظ على الجذور والهوية الاسلامية لهذا المكان.



وشدد بكيرات على أن الأقصى عنوان الهوية الفلسطينية العربية الإسلامية، وعنوان للقدس العاصمة الأبدية لفلسطين في مقابل ما يحاول به ترامب والاحتلال من جعل للقدس عاصمة للاحتلال.



وأوضح أن الاحتلال يريد تغيير المسجد والحجر والمبنى حتى تحقيق حلم المستوطنين ببناء الهيكل المزعوم، وفق ما نقل موقع (حرية نيوز).



وكانت دائرة الأوقاف الإسلامية قد أصدرت قرارا بعدم إغلاق المسجد الأقصى المبارك، بعدما تبين أن سلطات الاحتلال ستمسح للمستوطنين باقتحامه خلال فترة الإغلاق التي كانت مقررة للأسابيع الثلاثة المقبلة.