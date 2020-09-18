محافظة قلقيلية: وفاة موطنة "32 عاماً" بفيروس (كورونا)





وقالت المحافظة عبر حسابها على (فيسبوك): إن المواطنة وسام فيصل غازي رضوان، (32 عاماً)، توفيت في المستشفى الاستشاري/بمدينة رام الله، متأثرة بإصبتها بفيروس (كورونا).





وأضافت: أن المواطنة رضوان هي من سكان مدينة قلقيلية، وتعاني من تصلب الجلد، ونقص شامل في الدم، وكانت قد أنجبت قبل سبعة أيام.



وبذلك يرتفع عدد وفيات فيروس (كورونا) في المحافظة، إلى 16 حالة وفاة.





رام الله - دنيا الوطنسجلت محافظة قلقيلية اليوم الجمعة، حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).