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اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة

اليمن: ارتفاع حصيلة وفيات (كورونا) إلى 585 حالة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت اليمن حالتي وفاة جديدتين، بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة الماضية، ما رفع حصيلة وفيات الوباء إلى 585 حالة​​​.

وارتفع إجمالي الإصابات المؤكدة في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى 2022، بعد تسجيل ثلاث إصابات جديدة، وفق ما قالت لجنة مواجهة وباء (كورونا) في اليمن عبر بيان في موقع (تويتر).

وذكرت اللجنة أن إجمالي حالات الشفاء من الوباء استقر عند 1221 حالة، لعدم تسجيل أي حالة جديدة خلال الساعات الماضية".

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