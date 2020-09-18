"الصحة" بغزة: 47 إصابة وحالة وفاة بفيروس (كورونا) وتعافي 48 شخصاً خلال 24 ساعة





وأضافت في التقرير اليومي الخاص بفيروس (كورونا) في القطاع، أن عدد العينات الجديدة التي جرى فحصها 1443 عينة، فيما تم تسجيل تعافي 48 حالة جديدة، من مصابي الفيروس.



كما أعلنت "الصحة"، وفاة المواطن حسن أحمد اللحام (70 عاماً) من مدينة خانيونس، متأثراً بإصابته بفيروس (كورونا).



وقالت: إن إجمالي تراكمي للمصابين منذ آذار/مارس الماضي 2223 اصابة منها، حالات نشطة حالياً 1738 حالة، ومتعافين 468 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 17.



وشددت وزارة الصحة على أن غرفة عمليات الطوارئ في الوزارة تتابع تطورات الحالة الوبائية والاجراءات المناسبة، مشيرة إلى أنه كلما التزم المواطنون بالضوابط الصحية سينخفض منحنى تسجيل الإصابات ونستطيع سوياً كسر حلقات التفشي.





وأكدت أن أدنى تراخي أو استهتار سيتسبب في وجود بؤر جديدة أشد خطورة من تفشي الوباء، لافتة إلى أن وعي وادراك المجتمع الفلسطيني يجعله يتغلب على الجائحة بمزيد من الالتزام بالضوابط الصحية البسيطة المتعلقة بارتداء الكمامة وغسل اليدين والتباعد الحسدي.



ودعت "الصحة" الجميع الى المحافظة على كبار السن وذوي الامراض المزمنة والاطفال وضعيفي المناعة وعدم خروجهم من المنازل الا للضرورة وعدم نقل العدوى اليهم بالاستهتار.



وقالت: إن مرحلة الاستجابة لازالت مستمرة لإجراء التقصي بالتوازن مع تلبية احتياجات المواطنين وفق الضوابط الصحية، مؤكدة أنها تمر بمرحلة خطيرة من نقص الأدوية والمسحات والكتات المخبرية ومتطلبات مواجهة الوباء.



وطالبت كافة الجهات المعنية الى اتخاذ خطوات عاجلة لضمان تحقيق الاستجابة المطلوبة لمواجهة الوباء في قطاع غزة.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الصحة بغزة، صباح اليوم الجمعة، تسجيل 47 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في القطاع، خلال 24 ساعة الماضية.