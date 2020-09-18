بلدية الاحتلال توقع اتفاقاً لإقامة مشروع استيطاني ضخم وسط القدس

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رام الله - دنيا الوطن

وقعت بلدية الاحتلال في القدس وما يسمى "الصندوق الدائم لإسرائيل" و"الوكالة اليهودية" اتفاقًا لإقامة مشروع استيطاني وصف بالعملاق، وسط المدينة المحتلة.



ووفق هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن المشروع سيكون في المنطقة التي يقع فيها حاليا مركز المؤتمرات المسمى "مباني الأمة" على المدخل الرئيس للقدس.



ولفتت إلى أن المشروع الذي تقدر تكلفته بمليار وثمانمائة مليون شيكل يضم إقامة تسع ناطحات سحاب إضافة إلى خمسة مبان متعددة الطوابق، بحيث يصبح مركز المؤتمرات بعد استكمال المشروع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط.



وفي سياق متصل، وافقت ما تسمى اللجنة اللوائية للبناء والإسكان الإسرائيلية على مخطط توسيع مستوطنة “هار جيلو” بـ 560 وحدة استيطانية جديدة، بالإضافة الى إقرار توسيع الشرع الرئيسي لطريق الولجة الالتفافي قرب بيت لحم، جنوب الضفة الغربية ليربط الشارع الالتفافي الجديد بالتجمع الاستيطاني (غوش عتصيون) بالقدس جنوباً.