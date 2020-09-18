البيت الأبيض: خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل



ولم يحدد ميدوز الدول الخمس في حديثه للصحافيين على متن طائرة الرئاسة التي نقلت الرئيس دونالد ترمب إلى ولاية "ويسكونسن" لحضور تجمع انتخابي في إطار مسعاه للفوز بفترة ثانية في اقتراع تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، مشيراً إلى أن ثلاثة منها في المنطقة.



وتحدث ترمب بتفاؤل عن موافقة المزيد من الدول على تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد اتفاقي الإمارات والبحرين، وفق ما نقلت صحيفة (الشرق الأوسط).

رام الله - دنيا الوطنأكد كبير موظفي البيت الأبيض مارك ميدوز، اليوم (الجمعة)، أن خمس دول أخرى تدرس بجدية إبرام اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بعد توقيع الإمارات والبحرين اتفاقين هذا الأسبوع.