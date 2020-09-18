إيطاليا و(يونيسف) توقعان شراكة لتوفير حماية أساسية متكاملة للأطفال وأسرهم ودعم الصحة النفسية بغزة





وستعمل الشراكة أيضًا على بناء قدرات 10 مراكز عائلية وحوالي 100 من مقدمي الخدمات المجتمعية للسماح لهم بتقديم دعم أفضل للأطفال في حالات الطوارئ.





ويشمل ذلك جلسات توعية مع حوالي 4050 من مقدمي الرعاية للأطفال الضعفاء بشأن خدمات حماية الطفل، وتعليم المهارات الحياتية للفتيان والفتيات الأكثر تضرراً.



ووقع الاتفاقية كل من السيد جوزيبي فيديل القنصل العام لإيطاليا في القدس والسيدة لوتشيا إلمي، الممثلة الخاصة لليونيسف في دولة فلسطين.خلال العقود الماضية اتخذت خطوات كبيرة لتحسين وضع الأطفال في فلسطين، مثل معدلات الالتحاق العالية في المدارس - بما في ذلك الفتيات - في التعليم الابتدائي. ومع ذلك، لا يزال هناك الكثير الذي يتعين القيام به للحد من المستويات المرتفعة من العنف الذي يتعرض له الأطفال في مدارسهم ومجتمعاتهم، نتيجة للصراع المستمر.لقد أثرت الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة بشكل كبير على الصحة العقلية والرفاه النفسي والاجتماعي للأطفال وأسرهم. وتركز هذه الشراكة بين الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي ومنظمة اليونيسف على ضمان الوصول إلى خدمات الحماية الأساسية والمتكاملة لحوالي 7425 طفلًا وعائلاتهم في المناطق المستهدفة في قطاع غزة.