دولي

إسرائيل تواصل تسجيل الأرقام القياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا)

إسرائيل تواصل تسجيل الأرقام القياسية بعدد إصابات فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
واصلت إسرائيل تسجيل الأرقام الكبيرة والقياسية، في عدد إصابات فيروس (كورونا)، مع بدء إغلاق شامل لمواجهة موجة ثانية كبير للوباء.

وأعلنت وزارة الصحة في إسرائيل، أن عدد حالات (كورونا) الجديدة التي سُجلت أمس بلغت، 5238 إصابة، وتم تلقي نتائج قرابة 57 ألف فحص أجري يوم أمس للكشف عن الإصابات بالفيروس.

وجاء في بيان صادر عن الناطق بلسان الوزارةن أن عدد مرضى (كورونا) بلغ 176933 حتى صباح اليوم الجمعة، منذ بداية تفشي الوباء، بينهم 1169 حالة وفاة، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).

ويبلغ عدد المرضى حاليًا 46370 بينهم 577 حالتهم خطيرة، وأن 153 منهم يخضعون لأجهزة التنفس الاصطناعي.

ويفرض انطلاقًا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، إغلاق صحي شامل على إسرائيل، لمدة ثلاثة أسابيع، في مسعى لحصر وباء (كورونا). 

وسيُحظر على المجمعات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وبرك السباحة وغرق اللياقة البدنية فتح أبوابها، فيما تقرر مع ذلك السماح بفتح أماكن العمل طبقا لقيود الشارة البنفسجية ولكن دون استقبال الجمهور. 

كما تمت المصادقة على توسيع المسافة التي يسمح فيها للجمهور بالابتعاد عن مكان سكناهم خلال فترة الاغلاق من خمسمئة الى ألف متر.

كما يشمل الإغلاق تعطيل جهاز التعليم ما عدا التعليم الخاص، ومن المقرر أن تناقش لجنة التعليم البرلمانية يوم الأربعاء المقبل أنظمة جديدة تسمح باستثناء رياض الأطفال ومؤسسات التعليم للأولاد حتى سن السادسة من هذا الإغلاق.

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