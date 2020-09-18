نتنياهو: سنرى الثمار الأولية للاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين سريعاً جداً وستكون هناك دول أخرى

وتابع: أن محاولات إيران ووكلائها في غزة ولبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعاً، "سنضرب كل من يمس بنا وسنوسع دائرة السلام لتشمل دولاً أخرى وأعلن لكم الآن – ستكون هناك دول أخرى"، كما قال.





رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة: إن مكتب الاستثمارات الإماراتي أعلن أمس أنه سيفتتح فرعاً له في إسرائيل.وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه "هكذا يبدو السلام الحقيقي، السلام مقابل السلام"، وفق تعبيره.وقال نتنياهو: صنعنا التاريخ في واشنطن حيث أقمنا اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع الإمارات ومع البحرين، سنرى معا الثمار الأولية لهاتين الاتفاقيتين سريعاً جدا وهي ستبقى لأجيال".