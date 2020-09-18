نتنياهو: سنرى الثمار الأولية للاتفاقيتين مع الإمارات والبحرين سريعاً جداً وستكون هناك دول أخرى
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة: إن مكتب الاستثمارات الإماراتي أعلن أمس أنه سيفتتح فرعاً له في إسرائيل.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه "هكذا يبدو السلام الحقيقي، السلام مقابل السلام"، وفق تعبيره.
وقال نتنياهو: صنعنا التاريخ في واشنطن حيث أقمنا اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع الإمارات ومع البحرين، سنرى معا الثمار الأولية لهاتين الاتفاقيتين سريعاً جدا وهي ستبقى لأجيال".
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو اليوم الجمعة: إن مكتب الاستثمارات الإماراتي أعلن أمس أنه سيفتتح فرعاً له في إسرائيل.
وأضاف في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أنه "هكذا يبدو السلام الحقيقي، السلام مقابل السلام"، وفق تعبيره.
وقال نتنياهو: صنعنا التاريخ في واشنطن حيث أقمنا اتفاقيتي سلام تاريخيتين مع الإمارات ومع البحرين، سنرى معا الثمار الأولية لهاتين الاتفاقيتين سريعاً جدا وهي ستبقى لأجيال".
وتابع: أن محاولات إيران ووكلائها في غزة ولبنان لمنع توسيع دائرة السلام لن تجدي نفعاً، "سنضرب كل من يمس بنا وسنوسع دائرة السلام لتشمل دولاً أخرى وأعلن لكم الآن – ستكون هناك دول أخرى"، كما قال.
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