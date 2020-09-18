نبيل شعث: قطر أبدت استعداداً لمنح السلطة قرضاً مالياً

وبشأن وجود تدخلات سياسية دولية لمساعدة الحكومة الفلسطينية ماليا، قال شعث: "لا يوجد أي تقدم في الجانب المالي"، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).

وكان عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، روحي فتوح، قال يوم الأربعاء: إنه ربما يكون هناك انفراجة في موضوع الأزمة المالية للسلطة خلال شهرين.





وأضاف في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين): أن الحكومة تبذل جهداً، والرئيس أعطى تعليمات بتوفير الرواتب، و"لن تستمر المعاناة فترة طويلة".





وتابع فتوح: "ربما تستمر المعاناة لمدة شهرين من الآن، وربما يكون هناك انفراجة، خاصة وأن الرئيس والحكومة يبذلان جهوداً كبيرة في هذا الملف".





وتعاني السلطة الفلسطينية منذ شهر آيار/ مايو الماضي أزمة مالية حادة على خلفية رفضها استلام أموال المقاصة بالشروط الإسرائيلية، وذلك بعدما أعلنت حكومة الاحتلال، نيتها ضم أراضٍ فلسطينية.





ويتلقى موظفو السلطة، رواتب بنسبة 50% منذ أربعة أشهر، نتيجة هذه الأزمة الكبيرة.

وعلمت الوكالة من مصادر في رئاسة الوزراء، مؤخرا، بوجود مبادرة أوروبية لحل أزمة المقاصة، عبر إدخال وسيط من دول التكتل، بين الفلسطينيين والإسرائيليين مهمته تسيير ملف إيرادات الضرائب مع إسرائيل.