دولي

اليوم.. فرض إغلاق شامل في إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)

اليوم.. فرض إغلاق شامل في إسرائيل لمواجهة تفشي فيروس (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
يفرض انطلاقًا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم، إغلاق صحي شامل على إسرائيل، لمدة ثلاثة أسابيع، في مسعى لحصر وباء (كورونا). 

وسيُحظر على المجمعات التجارية والمطاعم وأماكن الترفيه والفنادق وبرك السباحة وغرق اللياقة البدنية فتح أبوابها، فيما تقرر مع ذلك السماح بفتح أماكن العمل طبقا لقيود الشارة البنفسجية ولكن دون استقبال الجمهور. 

كما تمت المصادقة على توسيع المسافة التي يسمح فيها للجمهور بالابتعاد عن مكان سكناهم خلال فترة الاغلاق من خمسمئة الى ألف متر.

كما يشمل الإغلاق تعطيل جهاز التعليم ما عدا التعليم الخاص، ومن المقرر أن تناقش لجنة التعليم البرلمانية يوم الأربعاء المقبل أنظمة جديدة تسمح باستثناء رياض الأطفال ومؤسسات التعليم للأولاد حتى سن السادسة من هذا الإغلاق.

وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إلى إمكانية تشديد الإغلاق الصحي الشامل، بهدف حصر الوباء.

وخلال مؤتمر صحفي عقده نتنياهو الليلة الماضية أوضح الأسباب التي حدت بحكومته الى فرض هذا الاغلاق، ملمحًا بهذا الخصوص إلى أن دولاً أخرى ستضطر هي الأخرى إلى اللجوء إلى اتخاذ هذه الخطوة. 

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