"النيابة العامة" بغزة: فتحنا تحقيقاً بـ 259 قضية على مستوى محافظات القطاع



وأضافت في تقريرها اليومي الذي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن 55 قضية منها، تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة.



كما حققت في خمس قضايا تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة، و199 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.





كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، وعمدت النيابة العامة إلى توقيف 52 متهم على مختلف القضايا المذكورة.



واستمرت الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.



رام الله - دنيا الوطنقالت النيابة العامة بغزة، إنها فتحت تحقيقاً في 259 قضية على مستوى محافظات قطاع غزة يوم الخميس.