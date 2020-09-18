بيت لحم: إصابة شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب الشقيقان، أشرف مصطفى (43 عاماً)، ومحمد النجار (40 عاماً) من مخيم العزة شمال بيت لحم، بكسور ورضوض، نتيجة اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب، الليلة.



وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا): إن الشقيقين النجار، تعرضا للضرب من قبل مجموعة من المستوطنين، قرب قرية الولجة غرب المحافظة، حيث أصيبا بكسور ورضوض في أنحاء جسديهما، فيما نقل أحدهما إلى مستشفى الجمعية العربية؛ لصعوبة حالته.