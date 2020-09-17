اتفاقية بين (أونروا) واللجان الشعبية بمخيمات قلنديا والأمعري ودير عمار لإنشاء مراكز للعزل الصحي









وستقوم وكالة الغوث بدورها بدعم هذه المراكز وتجهيزها بالأسرّة والفرشات والأغطية ولوازم ومواد التنظيف والتعقيم وكافة الاحتياجات.

رام الله - دنيا الوطنتحت رعاية محافظ رام الله والبيرة، د. ليلى غنام، وقعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) واللجان الشعبية في مخيمات الأمعري وقلنديا ودير عمار اليوم الخميس، اتفاقية لإنشاء مراكز للعزل الصحي في هذه المخيمات، في ظل تزايد أعداد الإصابة بفيروس (كورونا).وتم توقيع الاتفاقية في مقر محافظة رام الله والبيرة، حيث قامت مديرة عمليات الوكالة في الضفة الغربية، جوين لويس بالتوقيع من طرف (أونروا)، فيما وقع على الاتفاقية من طرف اللجان الشعبية كل من رئيس اللجنة الشعبية في مخيم الأمعري طه البس، وعضو اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا محمد عليان، ورئيس اللجنة الشعبية في مخيم دير عمار حسن صافي، وذلك بحضور رئيس منطقة الوسط في الوكالة ثائر جلود.وأكدت غنام على أهمية هذه المراكز التي سترفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمخيمات بالتعاون مع وزارة الصحة الفلسطينية في ظل الوضع الصعب الذي يعيشه شعبنا نتيجة تفشي فيروس (كورونا)، مشيرة إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني وحدة واحدة في كافة أماكن تواجدهم، وأن المسؤولية تكاملية بين الوكالة والمؤسسة الرسمية لصالح سلامة مواطنينا في ظل شح الموارد التي تعاني منها الوكالة.وشددت غنام على أن تعليمات الرئيس محمود عباس هي تمكين المواطنين في المخيمات التي لا تزال تعاني من ظروف بيئية وصحية صعبة، وأن هذه الاتفاقية ستخفف من دائرة خطر الوباء، داعية المواطنين للالتزام بالتعليمات حتى نتخلص الوباء قريباً ومن بعده وباء الاحتلال سبب معاناة شعبنا في المخيمات وخارجها.من جانبها، قالت السيدة لويس: "لا تتوانى (أونروا) تجاه دعم احتياجات اللاجئين حيثما أمكن و كيفما أمكن، مراكز العزل هذه كانت ضرورة في ظل الارتفاع في أعداد الإصابات، وبالتنسيق مع اللجان الشعبية ووزارة الصحة تمكنا جميعا من لعب دور تكاملي في سبيل مكافحة الفيروس وعمل كل المستطاع للحد من أعداد الإصابات".بدوره، بين جلود أن إنشاء هذه الاتفاقية هو جزء من مشروع أكبر لإنشاء مراكز للعزل في العديد من المخيمات، لافتاً إلى أن هذه المراكز، جاءت بالتنسيق بين وزارة الصحة و(أونروا) واللجان الشعبية لخدمات المخيمات، حيث توفر اللجان المنشأة المناسبة لتكون مركزاً للعزل، فيما تقوم وزارة الصحة بإدارتها ومتابعة الحالات الوبائية فيها.