صالح رأفت يستنكر تصريحات فريدمان ويصفها بـ "الوقحة والمعادية"





وتابع رأفت: "سيتصدى لكل من يحاول ابتزازها وتهديها، وتدمير الحق المشروع في الحرية والاستقلال، وتقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي".



واعتبر رأفت في ختام بيانه، ما قاله المستوطن فريدمان حول ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، واقتباسه الاسم التوراتي "يهودا والسامرة" بدل الضفة الغربية، دليلاً على عنصريته، وصهيونيته، وتطرفه، وتبنيه لمواقف مناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

رام الله - دنيا الوطناستنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، بتهديد الرئيس (أبو مازن)، واستبداله بمحمد دحلان، واصفاً إياها بالوقحة والمعادية للشعب الفلسطيني، وقيادته.وأشار في بيان له، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إلى أن تصريحات فريدمان، تعكس عقلية الإدارة الأمريكية الحالية في التعاطي مع الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفقا للرؤية الإسرائيلية المبنية على تأجيج الصراع، وتدمير فرص الحل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وللقرارات الأممية.وقال: "إن تهجمه على قيادة الشعب الفلسطيني، أمر مرفوض، وإن شعبنا موحد خلف القيادة الوطنية الشرعية، لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، برئاسة الرئيس محمود عباس".