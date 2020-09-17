شؤون فلسطينية

صالح رأفت يستنكر تصريحات فريدمان ويصفها بـ "الوقحة والمعادية"

صالح رأفت يستنكر تصريحات فريدمان ويصفها بـ "الوقحة والمعادية"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
استنكر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، صالح رأفت تصريحات السفير الأمريكي في إسرائيل ديفيد فريدمان، بتهديد الرئيس (أبو مازن)، واستبداله بمحمد دحلان، واصفاً إياها بالوقحة والمعادية للشعب الفلسطيني، وقيادته.

وأشار في بيان له، اليوم الخميس، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إلى أن تصريحات فريدمان، تعكس عقلية الإدارة الأمريكية الحالية في التعاطي مع الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، وفقا للرؤية الإسرائيلية المبنية على تأجيج الصراع، وتدمير فرص الحل، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وللقرارات الأممية.

وقال: "إن تهجمه على قيادة الشعب الفلسطيني، أمر مرفوض، وإن شعبنا موحد خلف القيادة الوطنية الشرعية، لمنظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين، برئاسة الرئيس محمود عباس".

وتابع رأفت: "سيتصدى لكل من يحاول ابتزازها وتهديها، وتدمير الحق المشروع في الحرية والاستقلال، وتقرير المصير، وتجسيد دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي".

واعتبر رأفت في ختام بيانه، ما قاله المستوطن فريدمان حول ضم الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية، واقتباسه الاسم التوراتي "يهودا والسامرة" بدل الضفة الغربية، دليلاً على عنصريته، وصهيونيته، وتطرفه، وتبنيه لمواقف مناهضة لحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.

أخبار ذات صلة

بيت لحم: إصابة شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب

بيت لحم: إصابة شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب

اتفاقية بين (أونروا) واللجان الشعبية بمخيمات قلنديا والأمعري ودير عمار لإنشاء مراكز للعزل الصحي

اتفاقية بين (أونروا) واللجان الشعبية بمخيمات قلنديا والأمعري ودير عمار لإنشاء مراكز للعزل الصحي

اشتية: تصريحات فريدمان إفلاس سياسي وتعكس المدى الذي بلغته غطرسة الإدارة الأمريكية

اشتية: تصريحات فريدمان إفلاس سياسي وتعكس المدى الذي بلغته غطرسة الإدارة الأمريكية

&#34;الداخلية&#34; بغزة: فتح المولات التجارية وفق إجراءات السلامة يوم السبت

"الداخلية" بغزة: فتح المولات التجارية وفق إجراءات السلامة يوم السبت

هنية ينعى الشيخ المؤسس أحمد أبو عرة

هنية ينعى الشيخ المؤسس أحمد أبو عرة

أبو سيف: معرض &#34;فلسطين بلا إطار&#34; يبرز دور المصورين المبدعين الشباب

أبو سيف: معرض "فلسطين بلا إطار" يبرز دور المصورين المبدعين الشباب

القدس: الاحتلال يستهدف عرساً بمخيم شعفاط ويُصيب العشرات بالاختناق

القدس: الاحتلال يستهدف عرساً بمخيم شعفاط ويُصيب العشرات بالاختناق

محافظ سلفيت: نتابع عبر المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص الجريمة النكراء بـ&#34;وادي النار&#34;

محافظ سلفيت: نتابع عبر المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص الجريمة النكراء بـ"وادي النار"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيت لحم: إصابة شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب

بيت لحم: إصابة شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب

اتفاقية بين (أونروا) واللجان الشعبية بمخيمات قلنديا والأمعري ودير عمار لإنشاء مراكز للعزل الصحي

اتفاقية بين (أونروا) واللجان الشعبية بمخيمات قلنديا والأمعري ودير عمار لإنشاء مراكز للعزل الصحي

صالح رأفت يستنكر تصريحات فريدمان ويصفها بـ &#34;الوقحة والمعادية&#34;

صالح رأفت يستنكر تصريحات فريدمان ويصفها بـ "الوقحة والمعادية"

هنية ينعى الشيخ المؤسس أحمد أبو عرة

هنية ينعى الشيخ المؤسس أحمد أبو عرة

أبو سيف: معرض &#34;فلسطين بلا إطار&#34; يبرز دور المصورين المبدعين الشباب

أبو سيف: معرض "فلسطين بلا إطار" يبرز دور المصورين المبدعين الشباب

القدس: الاحتلال يستهدف عرساً بمخيم شعفاط ويُصيب العشرات بالاختناق

القدس: الاحتلال يستهدف عرساً بمخيم شعفاط ويُصيب العشرات بالاختناق

محافظ سلفيت: نتابع عبر المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص الجريمة النكراء بـ&#34;وادي النار&#34;

محافظ سلفيت: نتابع عبر المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص الجريمة النكراء بـ"وادي النار"

إغلاق مكتب ضريبة الدخل في بيت لحم بسبب (كورونا)

إغلاق مكتب ضريبة الدخل في بيت لحم بسبب (كورونا)

منوعات

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

هاشتاج &#34;أصالة اخرسي&#34; يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

هاشتاج "أصالة اخرسي" يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

شاهد: &#34;نيو لوك&#34; منة شلبي الجديد

شاهد: "نيو لوك" منة شلبي الجديد

شاهد: فيديو نادر لـ&#34;هيفاء وهبي&#34; في حفل ملكة جمال لبنان 1992

شاهد: فيديو نادر لـ"هيفاء وهبي" في حفل ملكة جمال لبنان 1992

شاهد: وصلة رقص بلدي لـ&#34;ميرهان حسين&#34; في عيد ميلاد صديقتها

شاهد: وصلة رقص بلدي لـ"ميرهان حسين" في عيد ميلاد صديقتها

شاهد.. إلهام الفضالة: عمليات التجميل أبعدتني عن هذا الدور

شاهد.. إلهام الفضالة: عمليات التجميل أبعدتني عن هذا الدور

أبيض وأسود... أول ظهور لـ&#34;رضوى الشربيني&#34; بعد أزمتها الأخيرة

أبيض وأسود... أول ظهور لـ"رضوى الشربيني" بعد أزمتها الأخيرة

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ&#34;جمهوره&#34;: واحشنى جدا

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ"جمهوره": واحشنى جدا

عربي

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

مسؤول أمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل

مسؤول أمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل

السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية.. دولة خليجية جديدة ستُطبع مع إسرائيل

السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية.. دولة خليجية جديدة ستُطبع مع إسرائيل

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً