اشتية: تصريحات فريدمان إفلاس سياسي وتعكس المدى الذي بلغته غطرسة الإدارة الأمريكية

وأوضحت في التعديل الذي نشرتها عبر حسابها على (تويتر) باللغة الإنجليزية: بأن فريدمان، قال: إن واشنطن لا تفكر في تغيير الرئيس محمود عباس، بالقيادي الفلسطيني، محمد دحلان.



وقالت الصحيفة: "تصحيح: مقابلتنا مع السفير الأمريكي في إسرائيل، تضمنت اقتباساً مغلوطاً من إجابة السفير، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة، ترغب بتعيين محمد دحلان كرئيس فلسطيني قادم، الاقتباس الصحيح [لجواب السفير]: "نحن لا نفكر بذلك" وقد قمنا بتصحيح التقرير".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، مساء اليوم الخميس: إن الرئيس محمود عباس، هو رمز الشرعية النضالية المنتخب.وأضاف في تصريحات عبر حسابه على (فيسبوك): أن الشعب الفلسطيني، وحده من يقرر اختيار قيادته، وانتخاب رئيسه ومن يمثلونه في انتخابات حرة نزيهة، كتلك التي تم فيها اختيار الرئيس محمود عباس، قائداً مؤتمناً على حمل الأمانة، التي قضى من أجلها، الشهيد الخالد ياسر عرفات.وشدد اشتية على أن تصريحات فريدمان بمثابة إفلاس سياسي، تعكس المدى الذي بلغته غطرسة الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة، مستفيدة من تورط بعض العرب في مخططاتها تلك، وإنها تكون واهمة إن هي اعتقدت أن بإمكانها فرض إرادتها على الشعب الفلسطيني، الذي لن تزيده تلك التصريحات إلا تمسكاً برئيسه المنتخب، والتفافه حول قيادته الشرعية، حتى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وفق القرار الأممي 194.وكانت صحيفة (إسرائيل اليوم)، نشرت تصريحاً للسفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، قال فيه: إن واشنطن تفكر في تغيير الرئيس محمود عباس، بالقيادي الفلسطيني، محمد دحلان.وبعد ساعات من نشر هذه التصريحات، قامت الصحيفة، بتعديل ما نسبته لفريدمان.