شؤون فلسطينية

اشتية: تصريحات فريدمان إفلاس سياسي وتعكس المدى الذي بلغته غطرسة الإدارة الأمريكية

اشتية: تصريحات فريدمان إفلاس سياسي وتعكس المدى الذي بلغته غطرسة الإدارة الأمريكية
أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، مساء اليوم الخميس: إن الرئيس محمود عباس، هو رمز الشرعية النضالية المنتخب.

وأضاف في تصريحات عبر حسابه على (فيسبوك): أن الشعب الفلسطيني، وحده من يقرر اختيار قيادته، وانتخاب رئيسه ومن يمثلونه في انتخابات حرة نزيهة، كتلك التي تم فيها اختيار الرئيس محمود عباس، قائداً مؤتمناً على حمل الأمانة، التي قضى من أجلها، الشهيد الخالد ياسر عرفات.

وشدد اشتية على أن تصريحات فريدمان بمثابة إفلاس سياسي، تعكس المدى الذي بلغته غطرسة الإدارة الأمريكية، بقيادة ترامب، تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني وقيادته المنتخبة، مستفيدة من تورط بعض العرب في مخططاتها تلك، وإنها تكون واهمة إن هي اعتقدت أن بإمكانها فرض إرادتها على الشعب الفلسطيني، الذي لن تزيده تلك التصريحات إلا تمسكاً برئيسه المنتخب، والتفافه حول قيادته الشرعية، حتى إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 بعاصمتها القدس، وحق العودة للاجئين، وفق القرار الأممي 194.

وكانت صحيفة (إسرائيل اليوم)، نشرت تصريحاً للسفير الأمريكي، ديفيد فريدمان، قال فيه: إن واشنطن تفكر في تغيير الرئيس محمود عباس، بالقيادي الفلسطيني، محمد دحلان.

وبعد ساعات من نشر هذه التصريحات، قامت الصحيفة، بتعديل ما نسبته لفريدمان.

وأوضحت في التعديل الذي نشرتها عبر حسابها على (تويتر) باللغة الإنجليزية: بأن فريدمان، قال: إن واشنطن لا تفكر في تغيير الرئيس محمود عباس، بالقيادي الفلسطيني، محمد دحلان.

وقالت الصحيفة: "تصحيح: مقابلتنا مع السفير الأمريكي في إسرائيل، تضمنت اقتباساً مغلوطاً من إجابة السفير، حول ما إذا كانت الولايات المتحدة، ترغب بتعيين محمد دحلان كرئيس فلسطيني قادم، الاقتباس الصحيح [لجواب السفير]: "نحن لا نفكر بذلك" وقد قمنا بتصحيح التقرير".

أخبار ذات صلة

بيت لحم: إصابة شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب

بيت لحم: إصابة شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب

اتفاقية بين (أونروا) واللجان الشعبية بمخيمات قلنديا والأمعري ودير عمار لإنشاء مراكز للعزل الصحي

اتفاقية بين (أونروا) واللجان الشعبية بمخيمات قلنديا والأمعري ودير عمار لإنشاء مراكز للعزل الصحي

صالح رأفت يستنكر تصريحات فريدمان ويصفها بـ &#34;الوقحة والمعادية&#34;

صالح رأفت يستنكر تصريحات فريدمان ويصفها بـ "الوقحة والمعادية"

&#34;الداخلية&#34; بغزة: فتح المولات التجارية وفق إجراءات السلامة يوم السبت

"الداخلية" بغزة: فتح المولات التجارية وفق إجراءات السلامة يوم السبت

هنية ينعى الشيخ المؤسس أحمد أبو عرة

هنية ينعى الشيخ المؤسس أحمد أبو عرة

أبو سيف: معرض &#34;فلسطين بلا إطار&#34; يبرز دور المصورين المبدعين الشباب

أبو سيف: معرض "فلسطين بلا إطار" يبرز دور المصورين المبدعين الشباب

القدس: الاحتلال يستهدف عرساً بمخيم شعفاط ويُصيب العشرات بالاختناق

القدس: الاحتلال يستهدف عرساً بمخيم شعفاط ويُصيب العشرات بالاختناق

محافظ سلفيت: نتابع عبر المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص الجريمة النكراء بـ&#34;وادي النار&#34;

محافظ سلفيت: نتابع عبر المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص الجريمة النكراء بـ"وادي النار"

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

بيت لحم: إصابة شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب

بيت لحم: إصابة شقيقين بعد اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب

اتفاقية بين (أونروا) واللجان الشعبية بمخيمات قلنديا والأمعري ودير عمار لإنشاء مراكز للعزل الصحي

اتفاقية بين (أونروا) واللجان الشعبية بمخيمات قلنديا والأمعري ودير عمار لإنشاء مراكز للعزل الصحي

صالح رأفت يستنكر تصريحات فريدمان ويصفها بـ &#34;الوقحة والمعادية&#34;

صالح رأفت يستنكر تصريحات فريدمان ويصفها بـ "الوقحة والمعادية"

هنية ينعى الشيخ المؤسس أحمد أبو عرة

هنية ينعى الشيخ المؤسس أحمد أبو عرة

أبو سيف: معرض &#34;فلسطين بلا إطار&#34; يبرز دور المصورين المبدعين الشباب

أبو سيف: معرض "فلسطين بلا إطار" يبرز دور المصورين المبدعين الشباب

القدس: الاحتلال يستهدف عرساً بمخيم شعفاط ويُصيب العشرات بالاختناق

القدس: الاحتلال يستهدف عرساً بمخيم شعفاط ويُصيب العشرات بالاختناق

محافظ سلفيت: نتابع عبر المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص الجريمة النكراء بـ&#34;وادي النار&#34;

محافظ سلفيت: نتابع عبر المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص الجريمة النكراء بـ"وادي النار"

إغلاق مكتب ضريبة الدخل في بيت لحم بسبب (كورونا)

إغلاق مكتب ضريبة الدخل في بيت لحم بسبب (كورونا)

منوعات

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

هاشتاج &#34;أصالة اخرسي&#34; يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

هاشتاج "أصالة اخرسي" يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

شاهد: &#34;نيو لوك&#34; منة شلبي الجديد

شاهد: "نيو لوك" منة شلبي الجديد

شاهد: فيديو نادر لـ&#34;هيفاء وهبي&#34; في حفل ملكة جمال لبنان 1992

شاهد: فيديو نادر لـ"هيفاء وهبي" في حفل ملكة جمال لبنان 1992

شاهد: وصلة رقص بلدي لـ&#34;ميرهان حسين&#34; في عيد ميلاد صديقتها

شاهد: وصلة رقص بلدي لـ"ميرهان حسين" في عيد ميلاد صديقتها

شاهد.. إلهام الفضالة: عمليات التجميل أبعدتني عن هذا الدور

شاهد.. إلهام الفضالة: عمليات التجميل أبعدتني عن هذا الدور

أبيض وأسود... أول ظهور لـ&#34;رضوى الشربيني&#34; بعد أزمتها الأخيرة

أبيض وأسود... أول ظهور لـ"رضوى الشربيني" بعد أزمتها الأخيرة

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ&#34;جمهوره&#34;: واحشنى جدا

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ"جمهوره": واحشنى جدا

عربي

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

مسؤول أمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل

مسؤول أمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل

السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية.. دولة خليجية جديدة ستُطبع مع إسرائيل

السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية.. دولة خليجية جديدة ستُطبع مع إسرائيل

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً