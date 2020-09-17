"الداخلية" بغزة: فتح المولات التجارية وفق إجراءات السلامة يوم السبت





2. وضع يافطة بتعليمات السلامة الواجب اتباعها على بوابة المول.





3. منع دخول الأطفال دون سن 10 سنوات، وكبار السن فوق سن 60 سنة.





4. منع دخول أي شخص لديه أعراض الإصابة بالفيروس.





5. تخصيص موظف على بوابة كل مول لقياس درجة حرارة العاملين والزبائن.





6. منع دخول أي شخص بدون ارتداء الكمامة.





7. توفير كحول جل لتطهير أيدي الزبائن والعاملين.





8. تحرير سجل يومي بأسماء كافة الزبائن والعاملين رباعياً، رقم الهوية، العنوان، رقم الجوال، وتاريخ وساعة الدخول.





9. التباعد بين العاملين داخل المول، ومنع الاختلاط مع الزبائن.





10. إجراء فحص PCR للعاملين بشكل دوري، والتباعد بمسافة لا تقل عن 4 أمتار بين كل زبون داخل المول.





11. توفير شفاطات هواء بقدرة تغيير معدل الهواء 20 مرة في الساعة.





12. منح العاملين القاطنين الأماكن المصنفة "موبوءة" إجازة إلى حين تغيير تصنيف المنطقة.





13. تغليف كافة البضائع القابلة للتغليف، وتقسيمها، خصوصاً الفواكه والخضروات.





14. تنظيف وتطهير الأسطح المعرضة للتلامس من قبل الزبائن كل ساعة، والأسطح العامة والأرضيات كل 4 ساعات.





15. تطهير عربات التسوق والسلّات المستخدمة من قبل الزبائن بعد كل استخدام.





16. وضع عازل بلاستيكي بين المحاسبين والزبائن.

غزة- دنيا الوطنأعلن العميد فايق المبحوح، مدير عام العمليات المركزية، رئيس خلية الأزمة بوزارة الداخلية والأمن الوطني، إعادة فتح المولات التجارية في المناطق الخاضعة لتخفيف إجراءات حظر التجول، اعتباراً من السبت المقبل، وفق إجراءات الوقاية والسلامة.جاء ذلك، خلال اجتماع لخلية الأزمة بأصحاب المولات التجارية، بمقر العمليات المركزية، ظهر اليوم الخميس، وبحضور د. رامي العبادلة، مدير دائرة مكافحة العدوى بوزارة الصحة، وم. عبد الفتاح الزريعي، وكيل مساعد وزارة الاقتصاد الوطني.وتم خلال الاجتماع استعراض بروتوكول إعادة فتح المولات، المقر من قبل وزارة الصحة، بالتعاون مع وزارتي الداخلية والاقتصاد، وفق معايير السلامة، وسياسات مكافحة العدوى لمنع تفشي المرض.ولفت المبحوح، إلى أن المولات التي سيتم إعادة فتحها، هي الواقعة ضمن النطاق الجغرافي للمناطق التي تشهد تخفيفاً لإجراءات حظر التجول، مُشدداً على استمرار إغلاق المولات الواقعة في المناطق، التي تشهد تشديداً للإجراءات.وتم تحديد مواقيت فتح المولات، وذلك يومياً من الساعة 7:00 صباحاً حتى 7:30 مساء.وشدد على أنه سيتم متابعة تنفيذ الإجراءات من قبل (مباحث كورونا) ومباحث التموين في جميع المحافظات، مضيفاً: "لن نتردد في اتخاذ الإجراءات القانونية السريعة بحق المخالفين لإجراءات السلامة".وأكد على ضرورة الموازنة بين الأمن الصحي، وسلامة المواطنين من جانب، وبين استمرار عجلة الحياة الاقتصادية من جانب آخر.بدوره، أوضح العبادلة، أن إعادة فتح المولات واستمرار عملها، مرتبط بمدى الانضباط والالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة، مُحذراً من خطورة تفاقم الوضع في حال عدم الالتزام بتلك الإجراءات.من جانبه، أكد الزريعي، أن وزارة الاقتصاد، تقف جنباً إلى جنب مع المستثمرين والتجار؛ لدفع العجلة الاقتصادية والحد من خسائر الشركات، لافتاً إلى أن ذلك يتطلب الالتزام بتطبيق إجراءات السلامة داخل المولات.وأوضح، أن أصحاب المولات مُلزمون بتوقيع تعهدات خطية لدى وزارة الاقتصاد الوطني، بالالتزام بالبروتوكول، الذي تم إقراره لإعادة فتح تلك المولات.بدورهم، رحّب أصحاب المولات التجارية بقرار إعادة فتحها، والإجراءات المقرة لذلك، مؤكدين على تقيّدهم والتزامهم بها، وأن مصلحة أبناء شعبنا والحفاظ على حياتهم فوق أي اعتبار.وفيما يأتي البنود الخاصة ببروتوكول إعادة فتح المولات التجارية:1. تعيين موظف مختص لمتابعة إجراءات السلامة في كل مول.