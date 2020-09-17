هنية ينعى الشيخ المؤسس أحمد أبو عرة

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رام الله - دنيا الوطن

نعى رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إسماعيل هنية، إلى جماهير شعبنا الفلسطيني، وأمتنا العربية والإسلامية، الشيخ أحمد نمر أبو عرة، أحد أعمدة جيل التأسيس في الحركة، والذي توفي فجر الأربعاء بعد إصابته بفيروس (كورونا)، سائلًا الله، أن يرحمه، وأن يتقبله في الصالحين.



واستذكر رئيس الحركة، مرحلة الإبعاد التي عاشا فيها سوياً في منطقة مرج الزهور جنوب لبنان، مشيراً إلى مناقب الشيخ في الدعوة إلى الله والإصلاح، فضلًا عن كونه من أبناء الرعيل الأول المؤسس لهذه الحركة العظيمة.



ويتقدم رئيس الحركة من ذوي الشيخ، وأهله وعشيرته وأحبابه، بخالص التعزية، سائلًا المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه، داعيًا محبيه إلى المضي قدمًا في طريق الشيخ، والسير على نهجه الدعوي والجهادي.