أبو سيف: معرض "فلسطين بلا إطار" يبرز دور المصورين المبدعين الشباب

رام الله - دنيا الوطنافتتح وزير الثقافة عاطف أبو سيف وممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف معرض صور "فلسطين بلا إطار"، مساء اليوم الخميس، في أكاديمية عرين ريناوي للتصوير في بلدة جفنا شمال مدينة رام الله، والمعرض نتاج ماراثون صورة فلسطيني أوروبي مشترك نظمه الاتحاد الأوروبي.وقال أبو سيف: إن هذا النشاط يعكس الثقافة الفلسطينية ويبرز المبدعين والمبدعات الشباب الفلسطينيين لا سيما في التقاطهم صوراً للحياة اليومية الفلسطينية، مؤكداً أهمية دعم الاتحاد الأوروبي للإبداع الفلسطيني ودوره الهام في فلسطين، وضرورة أن يستمر هذا الدعم للثقافة الفلسطينية، وأن يعيد الاتحاد الأوروبي نظرته للشروط التي وضعها على دعم المؤسسات الفلسطينية وتطوير هذا التعاون لتعزيز ودعم الثقافة في فلسطين.من جهته، قال بورغسدورف إن "وجودنا هنا اليوم يعطي الأمل. فالأمل هو ما نحتاجه في مثل هذا الوقت الذي نواجه فيه كوفيد 19 وجميع الشكوك السياسية من حولنا. ويُحفظ الأمل بالفنون والثقافة وبالشباب والشابات أمثالكم. ونرى هنا صوراً تكسر الصور النمطية عن فلسطين. نرى كذلك وجهات نظر وزوايا جديدة. نرى الحياة ونرى الجمال. فأنتم عيوننا للعالم. وعملكم يعلمنا ويلهمنا ويهزنا. وأنا فخور بدعمنا لماراثون الصورة هذا وسعيد لرؤية هذه النتيجة المدهشة من المصورين الفلسطينيين والأوروبيين وعملهم معاً."وتجمع 12 مصورًا فلسطينياً وأوروبياً لمدة أسبوع في ماراثون للصورة. تنقل فيه المصورون في الضفة الغربية، لالتقاط الحياة اليومية الفلسطينية بزواياهم الخاصة.وتابع المصورون نساء فلسطينيات رياديات مدعومات من الاتحاد الأوروبي خلال يوم عملهن، كما قاموا بجولة في القدس الشرقية، وفي مخيمات اللاجئين، ومدينة الخليل، ومواقع تاريخية مختلفة. والتقوا بشركاء الاتحاد الأوروبي واستكشفوا جوانب مختلفة من الحياة الفلسطينية.ونتج عن الماراثون 64 صورة تسرد الواقع الفلسطيني بعين كل مصور ونظرته الخاصة، بعيداً عن الصور النمطية والإطارات المتوقعة، إلى جانب ورشات عمل يومية للمجموعة.وسيعقب معرض اليوم معرضان آخران في نابلس والخليل. إضافة إلى ذلك سيتم إطلاق معرض إلكتروني والترويج له للوصول إلى جمهور أوسع، بسبب القيود التي يفرضها (كوفيد-19).