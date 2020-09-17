القدس: الاحتلال يستهدف عرساً بمخيم شعفاط ويُصيب العشرات بالاختناق

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، بعد مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عرساً في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.



وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال، اقتحمت عرساً، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وأصابت العشرات بالاختناق، وإن مواجهات اندلعت في المخيم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).