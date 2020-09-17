القدس: الاحتلال يستهدف عرساً بمخيم شعفاط ويُصيب العشرات بالاختناق
رام الله - دنيا الوطن
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، بعد مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عرساً في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.
وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال، اقتحمت عرساً، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وأصابت العشرات بالاختناق، وإن مواجهات اندلعت في المخيم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، بعد مداهمة قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، عرساً في مخيم شعفاط شمال شرق القدس.
وقال شهود عيان: إن قوات الاحتلال، اقتحمت عرساً، وأطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع، وأصابت العشرات بالاختناق، وإن مواجهات اندلعت في المخيم، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
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