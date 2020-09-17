شؤون فلسطينية

محافظ سلفيت: نتابع عبر المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص الجريمة النكراء بـ"وادي النار"

محافظ سلفيت: نتابع عبر المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص الجريمة النكراء بـ"وادي النار"
رام الله - دنيا الوطن
أكد محافظ سلفيت، اللواء عبد الله كميل، مساء اليوم الخميس، أنه يتابع، وعبر المؤسسة الأمنية، وجهات الاختصاص، الجريمة النكراء، التي تعرض لها الشاب عدنان زايد وشقيقته وزوجته، في منطقة "وادي النار".

وقال في بيان صدر عن المحافظ، نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك): "لقد تابعنا بألم وغضب شديدين، جريمة القتل النكراء التي تعرض لها الشاب عدنان زايد، وشقيقته من بلدة بديا، إضافة إلى زوجته في منطقة وادي النار ببيت لحم".

وأضاف: "وإننا إذ نعبر عن إدانتنا لهذه الجريمة البشعة، بأشد العبارات، فإننا نؤكد أننا سنتابع وعبر المؤسسة الأمنية وجهات الاختصاص الأمر، مؤكدين أن يد العدالة، ستطال الفاعلين، وسيأخذ القانون مجراه بحقهم".

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