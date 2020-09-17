إغلاق مكتب ضريبة الدخل في بيت لحم بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

قرر محافظ بيت لحم، كامل حميد، مساء الخميس، إغلاق مكتب ضريبة الدخل، بسبب ظهور إصابات بفيروس (كورونا).



وقال المحافظ حميد: إنه تقرر إغلاق مكتب ضريبة الدخل، حتى مساء الأحد المقبل، حفاظاً على الصحة العامة، ولإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي؛ لحصر دائرة المخالطين للمصابين، وأخذ العينات والمسوحات؛ للحد من انتشار الفيروس.