مستوطنون يجرفون أراضي غرب سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

شرع مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، بأعمال تجريف وتخريب في أراضي المزارعين في منطقتي "خلة عليان" و"خلة حسان" ببلدة بديا غرب محافظة سلفيت.



وأفادت مصادر محلية بأن المستوطنين خلعوا أشجار زيتون وتين وعنب، وأزالوا سلاسل حجرية، وهدموا غرفا زراعية، كما ألحقوا أضرارا كبيرة بالمنطقة.