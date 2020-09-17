شؤون فلسطينية

الحكومة: التحاق الطلبة من الصف الخامس إلى الحادي عشر بالعام الدراسي الجديد الأحد المقبل

الحكومة: التحاق الطلبة من الصف الخامس إلى الحادي عشر بالعام الدراسي الجديد الأحد المقبل
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم إن الطلبة من الصف الخامس إلى الحادي عشر سيلتحقون بالعام الدراسي الجديد يوم الأحد المقبل (20/9/2020) لجميع المدارس الحكومية والخاصة ووكالة الغوث، وفق برنامج التعليم المدمج الذي وضعته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأوضح ملحم، في بيان صحفي، مساء اليوم الخميس، أن ذلك جاء على ضوء التقييم الإيجابي الذي خلصت إليه الوزارتان لسير العملية التعليمية التي انطلقت قبل أسبوعين تدريجيا، بدءا من الصف الأول إلى الرابع، بتوزيع الدوام مناصفة على أيام الأسبوع، حيث يداوم نصف الطلبة أيام الأحد والثلاثاء والخميس، بينما يداوم النصف الآخر من الطلبة يومي الاثنين والأربعاء.

وكانت وزارة التربية والتعليم والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، أطلقتا قناة فلسطين التعليمية، ببث تجريبي ترافق مع بدء العام الدراسي في السادس من الشهر الجاري، ضمن الباقة الفلسطينية "بال سات" وبتقنية "HD" عالية الجودة، على أقمار "عرب سات"، و"نايل سات" على الترددات التالية: "عرب سات" 11958 أفقي، و"نايل سات" 12688 عامودي.

كما تم الاتفاق مع شركة الاتصالات الفلسطينية على رفع سرعة الانترنت إلى 30 ميجا مجانا حيث ستكون المدارس مشمولة بالخدمات السريعة للإنترنت، وأنجزت منصة تعليمية إلكترونية تتضمن آليات للتواصل عن بعد بين أطراف العملية التعليمية كافة.

وأشار وزير التربية والتعليم مروان عورتاني إلى جاهزية المدارس من الناحية الصحية لاستقبال المرحلة الثانية من الطلبة بتوفير جميع متطلبات الوقاية، لافتا إلى أنه تم تعيين 1900 معلم ومعلمة مع بداية العام الدراسي، لسد النقص في الجهاز التعليمي.

ويبلغ عدد الطلبة الذين سيعودون إلى مدارسهم في جميع محافظات الضفة الغربية بما فيها محافظة القدس يوم الأحد المقبل، 420 ألف طالب وطالبة ليلتحقوا بحوالي 300 ألف طالب وطالبة عادوا إلى مدارسهم في السادس من الشهر الجاري، بينما توقفت العملية التعليمية في قطاع غزة بسبب تفشي فيروس (كورونا).

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