اللجنة الشعبية للاجئين بمخيم البريح: نستنكر استخدام اسمنا من بعض الأشخاص للتواصل مع (أونروا)

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رام الله - دنيا الوطن

استنكرت اللجنة الشعبية للاجئين مخيم البريج ما أسمته "محاولة بعض الافراد في المخيم خلط الاوراق ونسب مسمى اللجنة الشعبية للاجئين مخيم البريج لها في التواصل مع وكالة الغوث ومع المجتمع المحلي والمدني حسب مايتم نشره على صفحات التواصل الاجتماعي المحلية".



وقالت اللجنة: "نؤكد لأبناء شعبنا الصامد في مخيم البريج ان هؤلاء الافراد لايمتون لنا بِصلة، وان اللجنة الشعبية للاجئين مخيم البريج التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية هي البوابة الشرعية للمخيم، وهي ممثلة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات لتعزيز صمود اللاجئين بالمخيمات، والدفاع عن حقوقهم والتصدي للمؤامرات التصفوية لقضية اللاجئين".



ونوهت اللجنة الشعبية للاجئين مخيم البريج على "أنها لم تعقد اي جلسة مع محافظ (أونروا) ماجد البايض اليوم الخميس الموافق 17/09/2020 حسب ما نُشر على بعض صفحات (فيسبوك) المحلية بالمخيم، وفي حال تم عقد اجتماع مع ادارة الوكالة يتم نشر الخبر ان تطلب الامر عبر صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي والمعروف لجميع سكان المخيم".



وقالت اللجنة الشعبية: إنها "تنظر بكثير من الريبة جراء تكرار استخدام اسمها من بعض الافراد بالمخيم، بحيث يتم تضليل ادارة الوكالة وتستقبلهم برفقة جهة محلية او فصائلية ، ومن ثم يصدر الخبر للإعلام باسم اللجنة الشعبية للاجئين مخيم البريج دون الافصاح عن تفاصيل اخرى حول المسمى".



وقال حاتم قنديل رئيس اللجنة الشعبية للاجئين مخيم البريج أن ابناء شعبنا الفلسطيني في المخيم لن يقبلوا بأي حال من الأحوال محاولات الالتفاف على اللجنة الشعبية للاجئين التي تمثلهم وتتبع لدوائر منظمة التحرير الفلسطينية ، وان التجاوز واستخدام اسمها بشكل او باخر لن يثنينا عن مواصلة جهودنا في احقاق الحق لاصحابه ، والدفاع عن شرعية المخيم وقاطنيه حتى تحقيق المصير لشعبنا بكل ثوابته وعلى رأسها حق العودة، اضافة الى الحق في الحرية والاستقلال واقامة الدولة الفلسطينية.



واشار قنديل إلى ان دائرة شؤون اللاجئين و اللجان الشعبية للاجئين مخيمات قطاع غزة بمنظمة التحرير الفلسطينية سلمت رئاسة الوكالة رسالة شديدة اللهجة لعجزها وتقصيرها في تقديم الخدمات المطلوبة منها خلال اجتماعها مع ماتيوس شمالي مدير عمليات الوكالة قبل يومين في مكتبه، وناقشت معه جميع المواضيع العالقة والتي يعاني منها اللاجئين.



واكد قنديل ان قضية اللاجئين هي قضية الشعب الفلسطيني بكافة توجهاته السياسة، وان اللجان الشعبية التابعة للمنظمة تشكل التمثيل الحقيقي والقانوني لمجتمع اللاجئين بكافة فصائله وقواه السياسية.



بدورها، اوضحت دائرة الاعلام باللجنة ان دور اللجنة الشعبية للاجئين في مخيم البريج يتمثل في الاهتمام بقضايا اللاجئين القاطنين بالمخيم ، إضافة إلى دورها الريادي في كافة المجالات الخدماتية والتعليمية والثقافية، حيث أثبتت قدرتها منذ تأسيسها على العمل في تطوير الخدمات بالمخيمات، والأخذ بمتطلبات اللاجئين، ومراقبة ومتابعة خدمات الوكالة المقدمة، والاستجابة السريعة لاحتياجات وأولويات المخيمات بعد الضغط على (أونروا).



كما واشرفت اللجنة الشعبية بالبريج على المشاريع المقدمة للمخيمات من المؤسسات والدول المانحة كمتنزه مخيم البريج ، ومبنى مكتبة عامة تم مصادرتها نتيجة الانقسام ، ومئات البيوت التي قامت بأنشائها الوكالة في وقت سابق نتيجة جهود اللجنة ، وتعمل على تحقيق التواصل الاجتماعي داخل المخيم ، إضافة إلى دورها التنسيقي مع مؤسسات المجتمع المحلى والمدني فيما يخدم أهدافها التي تصب في مصلحة أبناء المخيم في كافة مجالات الحياة.



واشارت دائرة الاعلام ، أن عمل اللجنة الشعبية لا يقتصر على الطابع الاجتماعي والخدماتي، بل يمتد دورها للطابع السياسي وهو الاساسي في وجودها ، فهي ترمز إلى شعب لاجئ يدير أمره بنفسه، وتمثل الضمانة للاجئين الفلسطينيين في تثبيت حقوقهم المشروعة حتى تحقيق العودة ونيل الحرية بدحر الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف ، وقد استطاعت اللجنة الشعبية أن توازي بين العمل الاجتماعي والخدماتي ومعالجة قضايا المخيم ومشاكل اللاجئين، وبين العمل السياسي في حشد وتفعيل الطاقة الجماهيرية لدعم منظمة التحرير الفلسطينية، والدفاع عن قضية اللاجئين وحقهم العادل في العودة والتعويض طبقا للقرار 194، ومواجهة كافة المشاريع التي تستهدف حق العودة، والسعي الدؤوب في الحفاظ على وحدة قضية اللاجئين في الوطن والشتات تحت مظلة دائرة شؤون اللاجئين بمنظمة التحرير الفلسطينية، وضمان استمرار (أونروا) في تقديم خدماتها وفقا لقرار الجمعية العمومية رقم (302) الصادر عام 1949 الذي أنشئت بموجبه.



وثمنت اللجنة الشعبية للاجئين مخيم البريج موقف فصائل منظمة التحرير ، والمخاتير والشخصيات الاعتبارية ومؤسسات المجتمع المحلي والمدني الرافضة لالتفاف بعض الافراد على شرعية اللجنة الشعبية للاجئين بالبريج خلال الاجتماعات والاتصالات برئيس واعضاء اللجنة.