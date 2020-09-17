الجيش الإسرائيلي: سيتم فرض إغلاق شامل على الضفة وإغلاق المعابر مع غزة بسبب الأعياد

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إنه بناء على تقييم الوضع الأمني وتوجيهات المستوى السياسي سيتم فرض إغلاق شامل على منطقة الضفة الغربية وسيتم إغلاق المعابر مع قطاع غزة خلال الأعياد اليهودية المقبلة.



ووضع المتحدث الإسرائيلي مواعيد الأعياد والإغلاقات، وهي عيد رأس السنة العبرية من 18 حتى 20/9/2020، ويوم الغفران من 27 حتى 28/9/2020.



كما سيكون الإغلاق يومي عيد العرش (سوكوت) من 2 حتى 3/10/2020، وكذلك عيد بهجة التواراة من 9 حتى 10/10/2020.