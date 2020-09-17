شؤون فلسطينية

تحويل خمسة أسرى للاعتقال الإداري وأحكام بحق آخرين

تحويل خمسة أسرى للاعتقال الإداري وأحكام بحق آخرين
رام الله - دنيا الوطن
حولت محاكم الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس خمسة من المعتقلين للاعتقال الإداري لفترات متفاوتة، فيما أصدرت أحكامًا ومددت اعتقال آخرين.

وفي التفاصيل، حوّلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، الأسير مؤيد حسن الطيط من الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، والأسير صقر صبارنه من الخليل إلى الاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر.

كما أصدرت قرار اعتقال إداري بحق الأسير منجد موسى الجنيدي من الخليل لمدة 4 أشهر، وهو أسير محرر أُعيد اعتقاله قبل 10 أيام، كما أصدرت قرار اعتقال إداري بحق القيادي عبد الخالق النتشة لمدة 6 أشهر، وكان أُعيد اعتقاله قبل 9 أيام.

وحولت محكمة الاحتلال العسكرية الأسير الصحفي أسامة شاهين للاعتقال الإداري لمدة 4 أشهر، علماً أنه اعتُقل خلال حملة الاعتقالات الواسعة التى نفذها الاحتلال قبل 9 أيام، وطالت العشرات من المواطنين.

 من جهة أُخرى، حكمت محكمة الاحتلال العسكرية، اليوم، على الأسير محمد نايف البدوي (19 عاماً) من مخيم العروب شمال الخليل، بالسجن الفعلي لمدة 14 شهراً، وغرامة مالية 4000 شيكل.

وأصدرت على الأسير سفيان محمد عواد عجاج من بيت لحم، حكما بالسجن لمدة 6 أشهر وغرامة مالية بقيمة 2000 شيكل، وعلى الأسيـر أيمن الرجبي من الخليل، بالسجن الفعلي لمدة 30 شهراً، إضافةً إلى غرامة مالية قدرها 8000 شيكل.

ووفق تقرير دوري يصدره المكتب الإعلامي لحركة (حماس) في الضفة الغربية، ارتكبت قوات الاحتلال (1655) انتهاكاً، شملت اعتقال (393) مواطناً، بما يشكل ضعف عدد المعتقلين في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه.

 ونفذت قوات الاحتلال (280) اقتحاماً لمناطق مختلفة في الضفة والقدس، فيما بلغ عدد الحواجز الثابتة والمؤقتة في مناطق مختلفة من الضفة والقدس (341) حاجزاً، كما بلغت عدد مداهمات منازل المواطنين (117) مداهمة، شهدت أعمال تفتيش وتخريب في محتوياتها، وتفجير أبواب عدد من المنازل.

وبلغ عدد الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال شهر آب/ أغسطس 2020، قرابة (4500) أسير/ة، منهم (41) أسيرة، فيما بلغ عدد المعتقلين الأطفال قرابة (140) طفلاً، والمعتقلين الإداريين لما يقارب (340).

وبلغ عدد أوامر الاعتقال الإداري الصادرة (73) أمر اعتقال إداري، من بينها (34) أمراً جديداً، و(39) تمديداً.

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