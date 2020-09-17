إسرائيل: الشرطة تستكمل استعداداتها لفرض الإغلاق غداً

وستنصب الشرطة حواجز في مخارج المدن والأحياء وتكرس نشاطها لمنع التجمهر، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وأجري رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في هذه الساعة، مشاورات هاتفية مع وزير الصحة، يولي ادلشتاين والمنسق الوطني لشؤون مكافحة (كورونا)، روني غامزو، ومدير عام وزارة الصحة، حيزي ليفي ورئيس مجلس الامن القومي مئير بن شبات.



وأفيد أنه تتم دراسة تشديد الإغلاق الصحي الشامل الذي من المقرر أن يبدأ الساعة الثانية من بعد ظهر غد ولمدة ثلاثة أسابيع.

رام الله - دنيا الوطنمع بدء فترة الإغلاق في إسرائيل، الساعة الثانية من بعد ظهر غد الجمعة، تتشر الشرطة حوالي 6000 من أفرادها، وسينضم إليهم حوالي 1000 جندي من الجيش الإسرائيلي، لمساعدتهم على تطبيق الأنظمة.