إسرائيل: نعيش حالة تشبه الحرب بسبب (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

كشف وزير الصحة الإسرائيلي يولي أدلشتاين، مساء الخميس، أن بلاده تعيش في حالة تشبه الحرب بسبب تفشي فيروس (كورونا).



وقال أدلشتاين، وفق ما نقلت هيئة البث الرسمية (مكان): إنه "بدون تعاون الجمهور لن نتمكن من النجاح في حصر الوباء"، موضحًا أن الخروج من الإغلاق الشامل الذي سيبدأ غدًا سيتم بصورة تدريجية.



وبدوره، أشار المدير العام المساعد لوزارة الصحة ايتامار غروتو، إلى أن الالتزام بتعليمات الاغلاق بأكملها قد يؤدي إلى تراجع الوباء بشكل ملحوظ إلا أنه لم يقضي عليه تماما.



وأوضح خلال جلسة للجنة الدستور والقانون والقضاء البرلمانية اليوم أنه "يجب الخروج من الاغلاق تدريجيا وببطء خلافا لما فعلناه بعد فترة الإغلاق الأولى".