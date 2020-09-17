صافي: لن تحدد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أو الخارجية الأمريكية وسفراؤها الزعامة الفلسطينية





وقال خلال استضافته في برنامج "حديث الساعة" الذي يبث على شاشة (تلفزيون فلسطين):" إن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أو الخارجية الأمريكية وسفراءها لن يحددوا الزعامة والقيادة الفلسطينية، فشعبنا الفلسطيني يستطيع أن يحدد قيادته في كل الأوقات والأزمات، كما أن القيادة الفلسطينية غير منفصلة عن هذا الشعب وتعبر عن طموحاته وأهدافه".



وأكد صافي أن شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه وفصائله ملتفٌ حول قيادته الشرعية ممثلةً بالرئيس محمود عباس"، مشيرًا إلى اجتماع كافة الفصائل الوطنية والإسلامية ممثلةً بمجلس أمنائها قبل أيام؛ الذي جاء تأكيدًا على وحدة الموقف الفلسطيني وتمسكهم بالمشروع الوطني ووقوفهم صفًا واحدًا خلف الرئيس "أبو مازن".



ووصف صافي اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات والبحرين مع إسرائيل بالطعنة الغادرة لشعبنا الفلسطيني والتفاف على حقوقه الوطنية المشروعة، معتبرًا ما قام به النظام السياسي في كل من الإمارات والبحرين أكثر من خيانة للقضية الفلسطينية سيما ما يتعلق ببند الاعتراف المتبادل بالسيادة، مؤكدًا أن الهدف من مسألة السيادة هنا أن تعترف الامارات والبحرين بسيادة إسرائيل على القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل.



وأِشار إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته ارتضى ووافق على مبادرة السلام العربية في لعام 2002 كسقف سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن يخرج علينا اليوم من كانوا جزءًا من هذه المبادرة واعتمدها في القمم العربية ليتاجر بالقضية الفلسطينية ويعلنوا عن اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال في سبيل صراع وهمي بأن يصبح هناك وكيل حصري في المنطقة لتنفيذ السياسة الأمريكية والإسرائيلية في اطار المحافظة على عروشهم وممالكهم بعد أن أصبحوا عاجزين عن اقناع شعوبهم بالاستمرار وبالتالي يدفعوا من قضيتنا الفلسطينية ثمنًا للبقاء على عروشهم.



ووصف احتفال التوقيع الذي بثته القنوات الإسرائيلية وقنوات بحرينية وإماراتية بالتزامن بــــ "بالمسرحية الهزلية" التي حاول الاعلام الأمريكي والاسرائيلي والاماراتي والبحريني تضخيمها.





وأكد أن نتنياهو وترامب بحاجة الى تسويق إنجازات حتى لو كانت وهمية وذلك في اطار خوضهما للانتخابات في المرحلة القادمة، كما أن الأخير يواجه أزمة داخلية خاصة بعد فشله في إدارة أزمة (كورونا)، فيما يواجه نتنياهو أربع قضايا فساد داخل المحاكم الإسرائيلية.



رام الله - دنيا الوطنأدان إياد صافي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محاولات الابتزاز التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية وآخرها تسويق قيادة جديدة بديلة لقيادتنا.