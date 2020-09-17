شؤون فلسطينية

صافي: لن تحدد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أو الخارجية الأمريكية وسفراؤها الزعامة الفلسطينية

صافي: لن تحدد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أو الخارجية الأمريكية وسفراؤها الزعامة الفلسطينية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان إياد صافي، عضو المجلس الثوري لحركة فتح، محاولات الابتزاز التي تتعرض لها القيادة الفلسطينية وآخرها تسويق قيادة جديدة بديلة لقيادتنا.

وقال خلال استضافته في برنامج "حديث الساعة" الذي يبث على شاشة (تلفزيون فلسطين):" إن المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أو الخارجية الأمريكية وسفراءها لن يحددوا الزعامة والقيادة الفلسطينية، فشعبنا الفلسطيني يستطيع أن يحدد قيادته في كل الأوقات والأزمات، كما أن القيادة الفلسطينية غير منفصلة عن هذا الشعب وتعبر عن طموحاته وأهدافه".

وأكد صافي أن شعبنا الفلسطيني بكافة أطيافه وفصائله ملتفٌ حول قيادته الشرعية ممثلةً بالرئيس محمود عباس"، مشيرًا إلى اجتماع كافة الفصائل الوطنية والإسلامية ممثلةً بمجلس أمنائها قبل أيام؛ الذي جاء تأكيدًا على وحدة الموقف الفلسطيني وتمسكهم بالمشروع الوطني ووقوفهم صفًا واحدًا خلف الرئيس "أبو مازن".

ووصف صافي اتفاق التطبيع الذي وقعته الإمارات والبحرين مع إسرائيل بالطعنة الغادرة لشعبنا الفلسطيني والتفاف على حقوقه الوطنية المشروعة، معتبرًا ما قام به النظام السياسي في كل من الإمارات والبحرين أكثر من خيانة للقضية الفلسطينية سيما ما يتعلق ببند الاعتراف المتبادل بالسيادة، مؤكدًا أن الهدف من مسألة السيادة هنا أن تعترف الامارات والبحرين بسيادة إسرائيل على القدس باعتبارها عاصمة لإسرائيل. 

وأِشار إلى أن الشعب الفلسطيني وقيادته ارتضى ووافق على مبادرة السلام العربية في لعام 2002 كسقف سياسي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن يخرج علينا اليوم من كانوا جزءًا من هذه المبادرة واعتمدها في القمم العربية ليتاجر بالقضية الفلسطينية ويعلنوا عن اتفاق التطبيع مع كيان الاحتلال في سبيل صراع وهمي بأن يصبح هناك وكيل حصري في المنطقة لتنفيذ السياسة الأمريكية والإسرائيلية في اطار المحافظة على عروشهم وممالكهم بعد أن أصبحوا عاجزين عن اقناع شعوبهم بالاستمرار وبالتالي يدفعوا من قضيتنا الفلسطينية ثمنًا للبقاء على عروشهم.

ووصف احتفال التوقيع الذي بثته القنوات الإسرائيلية وقنوات بحرينية وإماراتية بالتزامن بــــ "بالمسرحية الهزلية" التي حاول الاعلام الأمريكي والاسرائيلي والاماراتي والبحريني تضخيمها.

وأكد أن نتنياهو وترامب بحاجة الى تسويق إنجازات حتى لو كانت وهمية وذلك في اطار خوضهما للانتخابات في المرحلة القادمة، كما أن الأخير يواجه أزمة داخلية خاصة بعد فشله في إدارة أزمة (كورونا)، فيما يواجه نتنياهو أربع قضايا فساد داخل المحاكم الإسرائيلية.

أخبار ذات صلة

الاحتلال يبعد شابًا مقدسيًا عن الأقصى

الاحتلال يبعد شابًا مقدسيًا عن الأقصى

أغلقت 63 محلاً ومطعماً.. مباحث (كورونا) بغزة توقف 79 شخصاً خالفوا قرارات حظر التجول

أغلقت 63 محلاً ومطعماً.. مباحث (كورونا) بغزة توقف 79 شخصاً خالفوا قرارات حظر التجول

المفتي العام للقدس: غدًا الجمعة هو الأول من شهر صفر لعام 1442هـ

المفتي العام للقدس: غدًا الجمعة هو الأول من شهر صفر لعام 1442هـ

&#34;التنمية&#34; تعلق على حادثة مقتل شاب وفتاتين بإطلاق نار في &#34;وادي النار&#34;

"التنمية" تعلق على حادثة مقتل شاب وفتاتين بإطلاق نار في "وادي النار"

سرايا القدس:عندما أرادوا أن يرسلوا لنا رسائل الهزيمة باتفاق التطبيع أرسلت لهم المقاومةالصاروخ والنار

سرايا القدس:عندما أرادوا أن يرسلوا لنا رسائل الهزيمة باتفاق التطبيع أرسلت لهم المقاومةالصاروخ والنار

&#34;الصحة&#34; بغزة: قرب نفاد المسحات اللازمة لتشخيص (كورونا) ونمر بأزمة دوائية صعبة وخطيرة

"الصحة" بغزة: قرب نفاد المسحات اللازمة لتشخيص (كورونا) ونمر بأزمة دوائية صعبة وخطيرة

جنين: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

(أونروا) توقع اتفاقيات تبرع بقيمة 53 مليون يورو من ألمانيا

(أونروا) توقع اتفاقيات تبرع بقيمة 53 مليون يورو من ألمانيا

التعليقات

الدنيا حكايات

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

أسلحة إسرائيل والمقاومة الفلسطينية والعرب

شؤون فلسطينية

أغلقت 63 محلاً ومطعماً.. مباحث (كورونا) بغزة توقف 79 شخصاً خالفوا قرارات حظر التجول

أغلقت 63 محلاً ومطعماً.. مباحث (كورونا) بغزة توقف 79 شخصاً خالفوا قرارات حظر التجول

صافي: لن تحدد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أو الخارجية الأمريكية وسفراؤها الزعامة الفلسطينية

صافي: لن تحدد المخابرات الأمريكية والإسرائيلية أو الخارجية الأمريكية وسفراؤها الزعامة الفلسطينية

جنين: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

جنين: تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في المحافظة

(أونروا) توقع اتفاقيات تبرع بقيمة 53 مليون يورو من ألمانيا

(أونروا) توقع اتفاقيات تبرع بقيمة 53 مليون يورو من ألمانيا

سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ببلدة &#34;كفل حارس&#34; وإغلاق بلدة &#34;زيتا جماعين&#34;

سلفيت: إصابة جديدة بفيروس (كورونا) ببلدة "كفل حارس" وإغلاق بلدة "زيتا جماعين"

قلقيلية: تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: تسجيل 19 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس

الجهاد الإسلامي تحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير ماهر الأخرس

الخارجية تعلن عن رحلات جديدة لتأمين سفر الطلاب والمواطنين

الخارجية تعلن عن رحلات جديدة لتأمين سفر الطلاب والمواطنين

منوعات

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

شاهد: ميريام كلينك تصرخ من الخوف أثناء فحص (كورونا)

هاشتاج &#34;أصالة اخرسي&#34; يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

هاشتاج "أصالة اخرسي" يتصدر تويتر في السعودية .. ما القصة ؟

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

صور: زينة تستمتع بوقتها على البحر

شاهد: &#34;نيو لوك&#34; منة شلبي الجديد

شاهد: "نيو لوك" منة شلبي الجديد

شاهد: فيديو نادر لـ&#34;هيفاء وهبي&#34; في حفل ملكة جمال لبنان 1992

شاهد: فيديو نادر لـ"هيفاء وهبي" في حفل ملكة جمال لبنان 1992

شاهد: وصلة رقص بلدي لـ&#34;ميرهان حسين&#34; في عيد ميلاد صديقتها

شاهد: وصلة رقص بلدي لـ"ميرهان حسين" في عيد ميلاد صديقتها

شاهد.. إلهام الفضالة: عمليات التجميل أبعدتني عن هذا الدور

شاهد.. إلهام الفضالة: عمليات التجميل أبعدتني عن هذا الدور

أبيض وأسود... أول ظهور لـ&#34;رضوى الشربيني&#34; بعد أزمتها الأخيرة

أبيض وأسود... أول ظهور لـ"رضوى الشربيني" بعد أزمتها الأخيرة

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

شاهد: بماذا وصف أحمد فهمي روبي ؟

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ&#34;جمهوره&#34;: واحشنى جدا

بعد فسخ تعاقده مع نصر محروس .. بهاء سلطان لـ"جمهوره": واحشنى جدا

عربي

السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية.. دولة خليجية جديدة ستُطبع مع إسرائيل

السعودية تنتظر الانتخابات الأمريكية.. دولة خليجية جديدة ستُطبع مع إسرائيل

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً

دبلوماسي إسرائيلي يكشف تفاصيل علاقات سرية مع الإمارات منذ 25 عاماً

السعودية تُعلن اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لـ 120 ألف سنة

السعودية تُعلن اكتشاف آثار أقدام لبشر وحيوانات مفترسة تعود لـ 120 ألف سنة

تحرك إماراتي بحريني للربط بالموانئ الإسرائيلية

تحرك إماراتي بحريني للربط بالموانئ الإسرائيلية