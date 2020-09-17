شؤون فلسطينية

المفتي العام للقدس: غدًا الجمعة هو الأول من شهر صفر لعام 1442هـ

المفتي العام للقدس: غدًا الجمعة هو الأول من شهر صفر لعام 1442هـ
الشيخ محمد حسين
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الشيخ محمد حسين- المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى- أن يوم الجمعة 18/9/2020م هو الأول من شهر صفر لعام 1442هـ.

وأضاف في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أعاد الله هذا الشهر على الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.

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