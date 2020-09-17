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الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد

الكشف عن مواصفات سلاح مصري جديد
رام الله - دنيا الوطن
قال موقع (روسيا اليوم): إن شركة ترسانة الإسكندرية البحرية المصرية تستعد رسميا العام المقبل، لبدء تنفيذ عقد البناء المحلي لأول فرقاطة مصرية من فئة MEKO A200EN.

وأكد الموقع أنه تعد الفرقاطة المذكورة MEKO-A200 فرقاطة ألمانية متعددة المهام متوسطة الإزاحة، وكثيفة التسليح، تبلغ إزاحتها القصوى 3700 طن، والسرعة القصوى باستخدام كامل منظومة الدفع 54 كيلومترا في الساعة، والمدى 13.3 ألف كيلومتر على سرعة 29.6 كيلومتر/ساعة، والطاقم من 100 إلى 120، بمن فيهم طاقم المروحية العاملة على متنها، ويمكنها استيعاب 50 فردا من أفراد القوات الخاصة، كما تستطيع البقاء 28 يوما في البحر قبل العودة للتزود بالوقود والمؤن.

وتزود الفرقاطة برادار رئيسي من طراز Sea Giraffe سويدي الصنع، يستطيع تتبع أكثر من 200 هدف جوي و400 هدف سطحي في وقت واحد.

وتستطيع الفرقاطة أيضا أن تحمل على متنها مروحيتين لمهام مكافحة الغواصات، وتمتلك القدرة كذلك على حمل طائرات مسيرة دون طيار صغيرة لمهام الاستطلاع والمراقبة، وكذلك القدرة على حمل قاربين خفيفين لمهام القوات الخاصة.

وتتضمن أسلحة الفرقاطة 8 منصات لصواريخ "هاربون" المضادة للسفن، ومدفع "Mk-45 Mod 2" عيار 127 ملم، و3 مدافع "Phalanx" المضادة للجو، وأجهزة طوربيد عيار 324 ملم ورادارات صوتية.

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