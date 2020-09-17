مسؤول أمريكي: نعتقد أننا سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل

أمير دولة قطر

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رام الله - دنيا الوطن

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الخميس: إنه يعتقد أن واشنطن ستتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل.



وأضاف نائب مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الخليج العربي تيموثي ليندركينغ: أن قطر لديها تاريخ من التفاهم مع إسرائيل.



وأعرب عن أمله من جميع الدول الخليجية وبلدان المنطقة أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل، معرباً عن اعتقاده، بأننا "سنتمكن من إقناع قطر بالتفاهم مع إسرائيل ولها سجل في التعامل معها"، وفق ما نقلت قناة (الجزيرة).



وكانت مساعدة وزير الخارجية القطري، لولوة الخاطر: إن الدوحة لن تنضم إلى جيرانها الخليجيين، وتلحق بقطار التطبيع، وتهرع لإقامة علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، حتى يتم حل نزاعها مع الفلسطينيين.



وأوضحت الخاطر، وفق وكالة (بلومبيرغ) الأميركية: "لا نعتقد أن التطبيع كان جوهر هذا الصراع، وبالتالي لا يمكن أن يكون الحل".



وتابعت: "جوهر هذا الصراع، يدور حول الظروف القاسية التي يعيشها الفلسطينيون" باعتبارهم "أناس بلا دولة يعيشون تحت الاحتلال".